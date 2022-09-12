سبب وفاة فواز ابن سمر المقرن في السعودية، ضجت وسائل الاعلام ومنصات السوشيال ميديا في الآونة الاخيرة حول وفاة نجل الكاتبة والمشهورة والبارزة سمر المقرن كما وقامت بنشر تغريدة على منصتها على تويتر تعني بوفاة نجلها فواز بالمملكة العربية السعودية وبالاضافة الى ذلك فان سمر المقرن من الشخصيات الروائية البارزة واللامعة في الممكلة العربية السعودية وتقدم الكثير من البرامج المختلفة والمميزة مثلا برنامج ” كلام نواعم”.

من هي سمر المقرن ويكيبيديا

سمر المقرن كاتبة وروائية شهيرة من الجنسية السعودية، تعمل في صحيفة الجزيرة ومؤلفة رواية “مطر الكلمات”. شاركت في العديد من البرامج التلفزيونية مثل برنامج “كلام نواعم”. حصلت سمر المقرن على درجة البكالوريوس في التربية من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية عام 2022.

سيرة سمر مقرن الذاتية

تشمل سيرة سمر مقرن ما يلي:

الاسم الكامل سمر مقرن.

تاريخ الميلاد غير معروف.

مكان الميلاد ولدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

الإقامة تعيش في الرياض.

الجنسية سعودي الجنسية.

الدين والمعتقد حمل الدين الإسلامي.

المؤهل الأكاديمي بكالوريوس تربية.

الما الأم جامعة الملك سعود.

اللغة الأم العربية.

اللغة الثانوية الإنجليزية.

المهنة كاتب وروائي ومذيعة.

سنوات النشاط بدأ في عام 2009 حتى الآن.

سبب وفاة فواز بن سمر المقرن

توفي فواز بن سمر المقرن، جراء تصادم سيارتين في المملكة العربية السعودية، حيث نقل إلى أحد المستشفيات السعودية وتوفي مباشرة. الأحد.

تفاصيل وفاة فواز بن سمر المقرن

أُعلن عن وفاة نجل الإعلامية سمر المقرن، إثر اصطدام سيارتين في أحد شوارع المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء 8 سبتمبر 2022. ثم نُقل بعد ذلك إلى أحد المستشفيات. وتوفي على الفور بعد أن فشل الأطباء في علاجه. المغرب في مسجد الجوهرة البابطين ودفته في المقبرة الشمالية.

من هو فواز الجهني

فواز الجهني هو نجل الإعلامية سمر المقرن التي توفيت يوم الأربعاء 8 سبتمبر اثر حادث مروري خطير في أحد شوارع المملكة العربية السعودية. الرياض – المملكة العربية السعودية.

سمر مقرن تويتر

ويمكن متابعة الحساب الرسمي للإعلامية السعودية، سمر المقرن، على موقع تويتر، كونها من أكبر الإعلاميين في المملكة العربية السعودية، ومؤلفة العديد من الروايات المشهورة والناجحة. أعلنت سمر المقرن وفاة نجلها على صفحتها، الأربعاء 8 سبتمبر، في حادث مروري خطير.

في الفترة الاخيرة ضجت مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة ابن الكاتبة السعودية المشهورة سمر المقرنباصطدام مركبتين في شوارع المملكة العربية السعودية الاربعاء بتاريخ 8 من شهر سبتمبر لعام 2022م وتم نقله إلى أحدى مستشفيات السعودية وتوفي يوم امس الأحد.