سبب وفاة مصور حرب فيتنام الشهير تيم بيج، أعلن اليوم وفاة مصور حرب فيتنام تيم بيج الذي توفي بسبب مرض أصابه، وتم الإعلان عن وفاته بشكل رسمي من قبل دائرة الاعلام الإنجليزي، عمل في العديد من الهيئات الدولية الكبيرة والمواقع الصحفية، فيما يلي سوف نقدم لكم العديد من المعلومات عن تيم بيج المصور الصحفي الشهير الذي صور حرب فيتنام.

تيم بيج ويكبيديا

اشتهر المصور تيم بيج بشكل كبير في الآونة الأخيرة لما حققه من شهرة كبيرة، اثناء نقل الصور ومقاطع الفيديو التي كان يشاركها عن حرب فيتنام، حيث دخل في الحرب بشراسه ودون خوف من الموت فكان يصور المشاهد للعالم كله واستطاع كتابة اسمه في التاريخ لأول صحفي يصور حرب فيتنام، وفيما يلي سوف نستعرض لكم العديد من المعلومات عن مصور حرب فيتنام الشهير تيم بيج، حيث يعتبر تيم بيج هو من ابرز الشخصيات في الصحافة الإنجليزية الذي يعتنق الديانة المسيحية وحيث انه ولد عام 1944 ميلادي وتخرج من كليه الاعلام من جامعه لندن وتوفي في التاسع والعشرين من شهر أغسطس لعام 2022 وبلغ عمره 78 عاما.

السيرة الذاتية تيم بيج

وعن السيرة الذاتية لمصور حرب فيتنام تيم بيج فسوف نستعرض لكم معلومات تخص مصور فيتنام، عن وسيرته الذاتية بالتفصيل على هذا النحو كما يلي:

الاسم : تيم بيج.

الجنسية: الإنجليزية.

الديانة: المسيحية.

تاريخ الميلاد: 1944 ميلادي.

تخرج من كلية الإعلام في جامعة لندن.

توفي في تاريخ 29 أغسطس عام 2022.

العمر عند الوفاة : 78 عاما.

سبب وفاة مصور حرب فيتنام الشهير تيم بيج

تناقلت وسائل الاعلام الإنجليزية والصحفية في العالم ، خبر وفاة مصور حرب فيتنام الشهير تيم بيج وتفاعل الصحفيين بشكل كبير مع خبر وفاة تيم بيج، وبالحديث عن خبر وفاة تيم بيج فقد أعلنت الجهات الرسمية والمصادر الرسمية المقربة انه كان يعاني من مرض السرطان في الآونة الأخيرة وانه توغل في جسمه بشكل كبير ما أدى الى وفاته.

كان المصور الصحفي تيم بيج المصور الشهير لحرب فيتنام من ابرز الصحفيين الذين شاركوا احداث الحرب حيث قام تيم بيج بتصوير مقاطع الفيديو والصور ومشاركتها عبر قنوات التلفزيون اثناء الحرب وعن تقارير صحفية صدرت اليوم في التاسعة والعشرين من شهر أغسطس لعام 2022، ان المصور الشهير قد توفي اثر تعرضه لمرض السرطان الذي توغل في جسمه بشكل كبير.