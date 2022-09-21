سبب وفاة نجل الشاعر حمد السعيد، ضجت منصات السوشيال ميديا المختلفة في الساعات الماضية القليلة حول وفاة نجل الفنان والملحن والشاعر البارز والمشهور الكويتي حمد السعيد بعد الصراع مع المرض وبالتالي فان حمد السعيد من الشعراء المشهورين والمعروفين بدولة الكويت وقدم العديد من الاعمال الفنية والقصائد الشعرية المتنوعة والتي اعجبت الملايين من الناس بمحتلف دول العالم العربي.

سيرة حمد السعيد الذاتية

حمد عبد الكريم السعيد كاتب وشاعر كويتي. ولد السعيد ابن العائلة الحاكمة في مدينة الجهراء الكويتية. عمل في بداية حياته في معركة الحكومة وزيرا للتربية، لكنه سرعان ما اشتهر بكتابة الشعر في منتصف الثمانينيات، وغنى له المطرب “نبيل شعيل”. يشغل السعيد حاليا عددا من المناصب أهمها عضو لجنة مراقبة المليون شاعر ورئيس مجلة ودوح في الكويت.

حمد السعيد ويكيبيديا

يعتبر الشاعر حمد السعيد من أهم الشخصيات الأدبية في دولة الكويت، لذلك نذكر أهم معلوماته من خلال النقاط التالية

الاسم حمد بن عبد الكريم المزعل السعيد. اسم الأب عبد الكريم السعيد. اسم الأم صيتة بنت حمد الجاسم الدبوس. الميلاد مواليد 1964 م. الميلاد مدينة الجهراء – الكويت. العمر 57 سنة. مقيم بالجهراء، الكويت. الحالة الاجتماعية متزوج. الزوجة ابنة متعب بن عثمان السعيد. عدد الأبناء له أربعة أبناء نايف، خالد، سمعته، متعب. الدرجة العلمية غير معروف. اللغة العربية – لهجة كويتية. لغات أخرى الإنجليزية. الجنسية كويتي. المهنة شاعر. سنوات من النشاط بدأت بالانتشار في منتصف الثمانينيات ومازالت نشطة حتى الآن.

تفاصيل وفاة نجل الشاعر حمد السعيد

توفي نجل الشاعر حمد السعيد قبل سنوات قليلة بعد صراع طويل مع المرض، لكن هذا الخبر ليس نتيجة اللحظة، والطفل متعب. لم يكن الابن الوحيد الذي فقده، لكن ابنه الأكبر نايف فقد أيامًا بعد ولادته. بعد وفاتها، جدير بالذكر أن السعيد فقد أخيه نواف مؤخرًا، حيث غرد على حسابه الرسمي على تويتر، قائلًا

سبب وفاة ابن الشاعر حمد السعيد

توفي اليوم شقيق الشاعر حمد السعيد نواف عبد الكريم السعيد الملقب بأبي عبد الكريم. لم تكن حالة الحزن الأولى في الأسرة. وسبق أن توفي نجل الشاعر حمد السعيد بعد صراع طويل مع المرض.

حساب حمد السعيد تويتر

للشاعر حمد السعيد حساب رسمي على موقع تويتر يشارك من خلاله آخر أخباره بالإضافة إلى ما هو جديد في عالم الشعر والشعر. يعرّف السعيد عن نفسه بأنه عضو في لجنة تحكيم برنامج المليون شاعر.

الشاعر الكويتي حمد السعيد من ابرز الشخصيات البارزة واللامعة التي حققت شهرة واسعة حول العالم العربي عبر تقديمه العديد من القصائد الشعرية المختلفة التي قام بتأليفها ومؤخرا انتشر خبر وفاة ابن حمد السعيد بعد صراعا الطويل مع المرض عبر مواقع التواصل الاجتماعي مما عما الجزن والاسى بين الناس بالكويت.