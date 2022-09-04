سبب وفاة نجمة تيك توك تانيا باردازي ، نتيجة تصدر محركات البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي للمشهورة على منصة التيك توك تانيا باردازي للتعرف على المعلومات عن تانيا باردازي والتي حازت على آلاف المتابعين والمعجبين داخل الوطن العربي ، وجاءت تلك التسائلات نتيجة إنتشار خبر وفاتها تانيا باردازي من يوم السبت 27/ أغسطس / 2022 ، وكان سب وفاتها نتيجة التعرض الى حادث مأساوي ، ويعد ذلك الأمر الذي جعل محركات البحث تتصدر اسمها،تابعوا معنا .

من هي تانيا بردازي – ويكيبيديا

تانيا بردازي هي منشئ محتوى وناشطة اجتماعية كندية، من بين تيك توك الشهيرة، وأحد أعضاء مسابقة ملكة جمال المراهقات الكندية، لكنها وصلت فقط إلى النصف الأول من المسابقة، والجدير بالذكر أن تانيا من بين أشهر صانعي المحتوى في العالم الغربي، ولديها قاعدة جماهيرية كبيرة وصلت إلى حد مئات الآلاف من المتابعين، ومن أشهر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي حسابها على Tik Tok.

سيرة تانيا بردازي

يمكن مشاهدة سيرة تانيا بردازي من خلال النقاط التالية

الاسم العربي تانيا بردازي.

الاسم الانكليزي تانيا بردازي.

الميلاد 2001 م.

العمر 21 سنة.

مكان الميلاد كندا.

الاقامة كندا.

الجنسية كندي.

التعليم غير معروف.

الحالة الاجتماعية من المرجح أن تكون مرتبطة.

اللغة الأم الإنجليزية.

المهنة صانع محتوى وناشط اجتماعي.

حقيقة وفاة تانيا باردازي نجمة تيك توك

سابقا؛ وأكدت العديد من المصادر الرسمية حقيقة وفاة تانيا بردازي مساء السبت السابع والعشرين من آب / أغسطس 2022، وذكرت مصادر مقربة من تانيا أنها توفيت للأسف أثناء قيامها ببعض الجولات الترفيهية.

سبب وفاة النجمة تانيا باردازي نجمة تيك توك

السبب وراء تانيا بردازي هو أنها سقطت من مظلة أثناء ممارسة القفز بالمظلات، بحسب أصدقاء تانيا. تلقت تانيا بارادازي تمرينًا واحدًا فقط قبل أن تمر بالتجربة الفردية التي ماتت خلالها.

كم عمر تانيا بردازي

تانيا بردازي، منشئ محتوى وناشطة في Tik Tok، تبلغ من العمر 21 عامًا تقريبًا، ولدت عام 2001 في كندا.

تيك توك تانيا بردازي

تانيا بردازي لديها حساب على منصة تيك توك كانت تطلق من خلاله العديد من الفيديوهات المتعلقة بها وحياتها الشخصية والعديد من مغامراتها. يمكن الوصول إلى حساب تانيا لمتابعتها مباشرة.

سبب وفاة نجمة تيك توك تانيا باردازي ، تعد من المشاهير أصحاب المحتوى على منصة تيك توك ، و ترجع أصولها الى الجنسية الكندية ، وتعتبر من المتسابقات داخل مسابقة ملكة الجمال للمراهقات ، وتعرف من أشهر صانعي المحتوى في العالم الغربي ، ويرجع سبب وفاتها الى سقوطها من مظلة أثناء ممارسة القفز بالمظلات .