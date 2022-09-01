سبب وفاة نعمات حمود الإعلامية السودانية، الفنانة نعمات حمود السودانية الذي وفتها المنية صباح اليوم بعد سنوات من العطاء والأعمال الفنية، انتقلت إلى جوار ربها صباح اليوم وعرفت بحسن تعاملها وطيبة قلبها واحترافها في العمل الفني، وعرفت الفنانة نعمات حمود عبر أعمالها الفنية التي شاركتها عبر منصات الإعلام والفضائيات والصحف المحلية التي شاركت بها.

من هي نعمات حمود ويكيبيديا

الفنانة نعمات حمود هي إعلامية سودانية الأصل ولدت في السودان وتخصصت اللغة العربية في جامعة الجزيرة وبعد ذلك تخرجت منها وانتقلت إلى تخصص الإعلام فعملت منذ بداية عملها الإعلامي في الصحف السودانية المحلية مثل صحيفة ألوان والحياة والناس وبعد ذلك انتقلت إلى الإمارات العربية المتحدة والجمهور العربي يشهد بحسنها وكرامها وقد شاركت في العديد من المؤتمرات والفعاليات والندوات الثقافية التي عرفت بها.

نعمات حمود السيرة الذاتية

عرفت الفنانة السودانية نعمات حمود بإتقانها في العمل المهني والإعلامي مما جعلها تشتهر في الوسط العربي واليكم أسيره الذاتية والشخصية الخاصة للفنانة نعمات حمود:

الاسم : نعمات حمود.

: نعمات حمود. مكان الميلاد : السودان.

: السودان. الجنسية : سودانية.

: سودانية. مكان الإقامة : الإمارات العربية المتحدة.

: الإمارات العربية المتحدة. المهنة : إعلامية، وكاتبة.

: إعلامية، وكاتبة. المؤهل العلمي: اللغة العربية.

اللغة العربية. الجامعة الأم: الجزيرة.

الجزيرة. الديانة: مسلمة.

مسلمة. مكان الوفاة: الإمارات.

حقيقة وفاة الإعلامية نعمات حمود

تم الإعلان بشكل رسمي عن خبر وفاة الإعلامية نعمات حمود في واحد وثلاثون من شهر آب لعام 2022 في أماره الشارقة الواقعة في الإمارات العربية المتحدة بعد أن تم تأكيد إصابتها بمرض بشكل مفاجئ ولم يتم التصريح بأي تفاصيل أخرى حول خبر وفاتها والمرض الذي كانت تعاني منه ومن الجديد للذكر أن وسائل الإعلام السودانية تناقلت خبر وفاتها وانتشر الخبر في الوسط الإعلامي بشكل كبير.

المسيرة المهنية للإعلامية نعمات حمود

خاضت الإعلامية الراحلة نعمات حمود مسيره كبيرة في مجال الإعلام في جمهورية السودان حتى إذا انتقلت إلى الإمارات ولقت مصرعها هناك وعملت في الصحف السودانية مما أكسبها خبره واسعة في تلك المجال في الإمارات ولها العديد من الكتابات مثل الكتاب همس النوارس وكتاب في ذاكره القلب.

أوجع رحيل هي نعمات حمودة قلوب محبيها حيث إنها انتقلت إلى جواري ربها ماذا صراع مع المرض ولم يتم الإدلاء بأي تفاصيل حول وفاتها ومراسم جنازتها.