سبب وفاة نوار ابن ايمن زيدان

سبب وفاة نوار ابن أيمن زيدان، ونجل الفنان أيمن زيدان الذي توفي اليوم بعد صراع طويل مع المرض الذي كان يعاني منه وتحدث عن مرضه خلال لقاء صحفي أجري معه فقد تعبر الفنان عن حزنه لانفصال ابنه وتم تداول خبر وفاته عبر مصر التواصل الاجتماعي ويتناقلون التعازي سألين المولى -عز وجل- أن يتغمده بالرحمة الواسعة ويلهم أهله الصبر والسلوان.

من هو الفنان أيمن زيدان؟

الفنان أيمن زيدان ومن الشخصيات التي ساهمت في تحقيق الأفكار الفنية الكبيرة، وشارك بالعديد من المسلسلات الفنية والدرامية، في سوريا ومسلسلاته أعجبت الكثير من المشاهدين حيث ولد الفنان أيمن زيدان عام 1956 وعامله في الإنتاج والتوجيه الفني ونال حب الجميع من خلال تمثيله وقدم الفنون المسرحية وساهم في التنوع الفكري، وقدم تجارب عظيمة التي قامت على أسس هيكلية مميزة.

أعمال الفنان أيمن زيدان

شارك الفنان أيمن زيدان بعدد من المسلسلات والأفلام التي نالت إعجاب الجميع وكان من بين تلك الأعمال التي تميز بها:

الهجرة من القلوب إلى القلوب

نسيم روحي

رصيف الذاكرة

دمشق

باب الحارة

عائلة هذا الوقت

الديك

يوم طويل

عودة Asweed

سنوات الحصاد

نساء بلا أجنحة

امراة لا تعرف اليأس

حقيقة وفاة نجل أيمن زيدان

أكدت المصادر الطبية حول وفاة نجل الفنان القدير أيمن زيدان بعد صراع طويل مع المرض الذي كان يعاني منه طوال حياته وأشار الفنان أن نجله يتعرض إلى وقعه صحية وأكد بإصابته بمرض السرطان الذي أصيب الأنسجة ، وقال والده أسفه الشديد ويعتبر أيمن زيدان من الشخصيات القانونية البارزة وشارك في جنازة نجده شخصيات قانونية والعديد من النشطاء الاجتماعيين وعبر عن حزنهم الشديد لرحيل نجل الفنان أيمن زيدان.

سبب وفاة نجل أيمن زيدان

رحل نجل الفنان أيمن زيدان إلى جواري ربه بعد صراع مع مرض السرطان الذي أنهك جسده وتوفي صباح اليوم عن عمر يناهز تسعة عشرة عاما وتعرض نجل الفنان أيمن إلى مرض السرطان الذي أصيب جسده والأنسجة والرئتين يعتبر هذا النوع من أنواع الأمراض الخطيرة التي تؤثر على صحة الإنسان.

قال الفنان أيمن زيدان لوفاة نجله الحزن أبادني بعد وفاة ابني نورا ويعتبر الفنان أيمن زيدان من أبرز نجوم الفن الذي شارك بالكثير من المسلسلات ومن تلك المسلسلات التي شارك بها عين الذئب.