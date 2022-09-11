سبب وفاة نور الدين بكر، اعلنت وسائل اعلام رسميه عن وفاه الممثل المغربي الشهير نور الدين بكر، حيث تم الاعلان عن وفاه الممثل المغربي نور الدين بكر في يوم الجمعة الموافق التاسع من سبتمبر لعام 2022 ، حيث كانت قبل ذلك الاشاعات تقول انه قد توفي في الفترات الماضية عبر مواقع تواصل الاجتماعي، ولكن الخبر الحقيقي لوفاه نور الدين بكر هو يوم الجمعة في التاسع من سبتمبر لعام 2022، وتناقل الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير حيث كان نور الدين بكر من مشاهير الفن التمثيلي في المغرب واشتهر بشكل كبير جدا مكا جعل جمهوره يقوم بالبحث عنه والنظر الى سبب وفاته.

سبب وفاة نور الدين بكر

الحديث عن سبب وفاه الممثل والفنان نور الدين بكر فقد تناقلت اخبار عن وزاره الصحه ان نور الدين بكر ، توفي بسبب المرض، حيث كان يبلغ نور الدين بكر سبعين عاما ولم يتم اكتشاف المرض الرئيسي لنور الدين بكر ولكنه، توفي عن عمر السبعين عاما،حيث يعتبر الفنان نور الدين بكر من اشهر الممثلين في المغرب في الاونه الاخيره وقدم العديد من الادوار المهمه وقدم اشهر عمل له وهو مسرحيه شرح الملح عام1998 م.

ما هو مرض نور الدين بكر

بالحديث عن مرض نور الدين بكر، فقد كشفت بعض الاخبار ان نور الدين بكر كان مريض بالسرطان في السنوات القليله الماضيه، وتعرض الى وعكات صحيه متعدده دخل من خلالها الى المستشفى، وكان ياخذ جرعات الكيماوي في مستشفيات المغرب، وقد توفي نور الدين بكر في يوم الجمعة في التاسع من سبتمبر لعام 2022.

نور الدين بكر ويكبيديا

نور الدين بكر هو ممثل مغربي من مواليد الدار البيضاء، ولد في المغرب ولد عام 1952، حيث يبلغ عمره 70 عاما، دخل عالم التمثيل منذ سن 10 سنوات، بدا مسيرته الفنيه في عام 1967 في مسرح الهواه، كان يشرف عليه الاستاذ القدير عبد العظيم الشناوي، عاش نور الدين بكر في فتره التسعينات فتره ازدهاره مع الفن، حيث قدم مسرحية الحي التي تعتبر من افضل اعماله الفنيه في تلك الفترة، وعمل نور الدين بكر العديد من المسلسلات ومن اشهرها مسلسل سرب حمام في عام 2000م.

كان نور الدين بكر من رواد الفن المغربي، وقد وضع بصمه للفن المغربي والمسرح العربي وقد اشتهر بشكل كبير في المسرحيات والمسلسلات التي كان يقدمها وقد توفي نور بكر عن عمر سبعين عاما اثر صراعه مع مرض السرطان