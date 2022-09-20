سبب وفاة وائل الدياسطى مدرب منتخب ناشئات السلة السابق بالفيديو، أعلنت شقيقة وفاة وائل الدياسطى مدرب منتخب ناشئات السلة السابق، والذي يعد من أبرز الشخصيات البارزة في عالم الرياضة وكرة السلة، حيث تفاعل الكثير مع هذا الخبر الصادم، تم تقديم التعازي والمواساة لأهل الفقيد، والجدير بالذكر بأن وائل الدياسطى حقق الكثير من الإنجازات بفترة منصبة مدرب منتخب ناشئات، مما تساءل الكثير للتعرف على سبب وفاة وائل الدياسطى.

من هو وائل الدياسطى ويكيبيديا

يعد وائل الياسطي من أبرز وأشهر الشخصيات المصرية التي عملت في مجال الرياضة، حيث ويعد وائل الياسطي مدرب منتخب ناشئات السلة السابق، وحقق خلال فترته على الكثير من الإنجازات الكبيرة حصل على بطولة أفريقيا تحت 18 سنة، والتي لاقت على اهتمام كبير، وفي الساعات الأخيرة لمع اسم وائل الدياسطى، عبر منصات التواصل الإجتماعي بعد الإعلان عن وائل الدياسطى بعد نشر شقيقته.

سبب وفاة وائل الدياسطى

أعلنت وسائل التواصل الإجتماعي صباح يوم الثلاثاء العشرين من شهر سبتبمر خبر وفاة وائل الدياسطى بعد الغعلان من قبل شقيقه المدرب منتخب ناشئات السلة السابق عبر صفحتها الرسمية عبر صفحتها الرسمية (“يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي” .. صدق الله العلي العظيم، إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ.. لاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.. انتقل إلى رحمة الله أخى دكتور وائل عصام الدياسطى.. اللهم ثبته عند السؤال واعفو عنة واغفر له وارحمه، حيث لم يتم التعرف حتى هذه اللحظة عن سبب وفاة وائل الدياسطى.

إنجازات وائل الدياسطى

حقق وائل الدياسطي العديد من الإنجازات في منتخب ناشئات السلة السابق، ومن أبرز انجازته أنه حصل على بطولة أفريقيا، كما وانه صعد لكاس العالم في كرة السلة، كما وحصل صعد بمنتخب 17 سنة الى كأس العالم بالتشيك وحصل على المركز الثانى.، والجدير بالذكر بانه تم الإعلان عن وفاته صباح يوم الثلاثاء بشكل مفاجئ.

يعد وائل الدياسطى مدرب منتخب ناشئات السلة مصري الجنسية، والذي أعلن عن وفاته صباح يوم الثلاثاء، بشكل مفاجئ، تارك ورائه بصمة رائعة في مجال كرة السلة، حيث تم نعيه عبر منصات التواصل الإجتماعي.