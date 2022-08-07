سبب وفاة والدة المطربة الشعبية بوسي، في يوم الأحد الموافق السابع من شهر أغسطس للعام الميلادي الفين واثنين وعشرين قد انتشر خبر وفاة والدة الفنانة بوسي، حيث انه قد تم تأكيد الخبر من المصادر الرسمية، حيث ان الفنانة بوسي قد استطاعت ان تنال على إعجاب الملايين من الجماهير المختلفة من كافة أنحاء الوطن العربي، حيث انها حققت شهرة كبيرة ونجاحا باهرا، حيث تحمل الجنسية المصرية، حيث ان الفنانة بوسي ولدت في الواحد من شهر سبتمبر للعام الميلادي الفين وتسع مائة وواحد وثمانين، في مدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية،حيث ان الفنانة بوسي قد أصدرت أغنية شعبية باسم آه يا دنيا وكان ذلك الاصدار في عام الفين وواحد وعشرين ميلادية، حيث برز اسمها خلالها و اتجهت للتمثيل وأضحت أيقونة الجمال وازدادت أعداد متابعيها لتصل للملايين من الناس.

من هى المطربة الشعبية بوسي

الفنانة بوسي ولدت في الواحد من شهر سبتمبر للعام الميلادي الفين وتسع مائة وواحد وثمانين، في مدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية، حيث بدأت انطلاقة الفنانة بوسي في الغناء والرقص في الملاهي والمراقص الخاصة والشعبية، حيث ان الفنانة بوسي قد أصدرت أغنية شعبية باسم آه يا دنيا وكان ذلك الاصدار في عام الفين وواحد وعشرين ميلادية.

سبب وفاة والد الفنانة بوسي

كان والد الفنانة بوسي يعيش في شقة في الزقازيق وحيدا في محافظة الشرقيه، حيث انه يعتبر عاجزا عن العمل ولا يقوى على دفع إيجار منزله، وخضع والد الفنانة بوسي إلى علمية جراحية في يوم الأربعاء الماضي، حيث انه في صباح يوم الأحد تم الإعلان عن وفاته من قبل إحدى جيرانه وقد تم دفن والد الفنانة بوسي في مقابر الأسرة، وقد خضع لعملية جراحية في الأربعاء الماضي وفي صباح يوم الأحد إلى أن تم الإعلان عن وفاته من قبل جيرانه، وتم دفنه في مقابر الأسرة.

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