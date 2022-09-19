سبب وفاة والدة ميشال حوراني ، يعد ميشال حوراني ضمن الممثلين الأشهر في الوسط الفني اللبناني ومن أبرز المخرجين في عالم السينما ، حيث تصدرت منصات الاعلام و التواصل الاجتماعي داخل الوطن العربي خبر انتقال أم الفنان ميشال حوراني الى رحمة الله ، بعد انتشار خبر وفاتها ، وهو من الشخصيات التي حققت النجاح والشهرة في عالم الفن والتمثيل منذ مسيرته الأولى في هذا المجال، تابعوا معنا .

ميشال حوراني ويكيبيديا

ميشال حوراني ممثل وفنان ومخرج سينمائي لبناني شهير. ولد في لبنان وتحديداً في محافظة النبطية قضاء مرجعيون في الثالث عشر من شباط 1978 م. يبلغ من العمر 44 عامًا، اعتنق المسيحية ويقيم حاليًا في العاصمة بيروت. مسيرته الفنية عام 1999 م، واستطاع أن يحقق النجاح من خلال لعب أدوار رئيسية مثل مشاركته في مسلسل “شخصية مجدي”، وهو متزوج من السيدة اللبنانية سالي أو جودة منذ 5 مايو 2005 م، ومازال الزواج مستمرا حتى اللحظة وقد نتج عنه ولدين هما “ياسمينة 2011 جود”.

ميشال حوراني السيرة الذاتية

فيما يلي نستعرض أهم وأهم المعلومات الشخصية عن الفنان والممثل اللبناني ميشال حوراني

الاسم الكامل ميشال حليم نجيب الحوراني.

اسم الأب حليم نجيب حوراني.

اسم الأم السيدة نقولا نمر.

الإخوة والأخوات روز، جولي، إيلي، جورج.

مكان الميلاد قضاء مرجعيون، محافظة النبطية، لبنان.

تاريخ الميلاد 13 فبراير 1978 م.

العمر 44 سنة.

الجنسية الجنسية اللبنانية.

الدين والمعتقد الدين المسيحي.

محل الإقامة بيروت، لبنان.

المهنة والنشاط فنان وممثل ومخرج سينمائي.

سنوات النشاط منذ 1999 م حتى الآن.

أبرز الأعمال مسلسل الهيبة بدور مجدي.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة السيدة سالي أبو جودة.

عدد الأبناء له بنت وولد “ياسمينة يهوذا”.

اللغة الأم العربية “اللهجة اللبنانية”.

سبب وفاة والدة ميشال حوراني

لم تُعرف بعد أسباب وفاة والدة الفنان اللبناني ميشال حوراني. والجدير بالذكر أنها توفيت بعد صراعها المزمن مع المرض لسنوات. أعلنت وسائل إعلام رسمية لبنانية، وفاة والدة الفنان ميشال حوراني، مساء الاثنين، التاسع عشر من أيلول (سبتمبر) 2022 م. وستقام مراسم دفنها عند الساعة الثانية عشرة ظهرا في كنيسة دير القديسة ماما شهيد الروم الأرثوذكس في دير ميماس جنوب لبنان، فيما تفتح أبواب العزاء قبلها وبعدها. الدفن حتى الساعة الرابعة صباحا بقاعة الدير. وبعد ذلك يومي الأربعاء والخميس في قاعة كنيسة مار جرجس للروم الأرثوذكس، الجديدة، المتن، من الثانية بعد الظهر حتى السابعة مساءً.

والدة ميشال حوراني

والدة الممثل والفنان اللبناني ميشال حوراني هي السيدة نقولا نمر التي توفيت مساء الاثنين 19 سبتمبر 2022 م في احدى محافظات لبنان الجنوبية، حيث لم يقدم الفنان ميشال أي معلومات شخصية عن صورته. أم منذ أن اشتهرت في عالم الفن والتمثيل حتى وفاتها ويعتقد أنها امرأة لبنانية تعتنق الديانة المسيحية وتعيش مع أطفالها في إحدى محافظات جنوب لبنان. توفي زوجها حليم نجيب الحوراني، ولديها خمسة أبناء “روز، جولي، إيلي، جورج وميشال”.

حساب ميشال حوراني انستغرام

يمتلك الفنان والممثل اللبناني قاعدة جماهيرية كبيرة على منصة إنستجرام، ويتبعه ما يقرب من 25 ألف متابع، وينشر العديد من صوره مع أبرز نجوم السينما اللبنانية والوطن العربي. على Instagram مباشرة عبر الموقع الإلكتروني ““.

يعتبر الفنان ميشال حوراني من الشخصيات البارعة في الفن السينمائي اللبناني كونه تمكن من الحصول على العديد من الجوائز لفوزه بقاعدة جماهرية كبيرة نتيجة العديد من الأفلام والمسلسلات، وتعتنق امه الديانة المسيحية وتوفيت من صباح يوم الاثنين 19/9/2022 .