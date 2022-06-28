سبب و علاج حكة فروة الراس وتساقط الشعر

سبب وعلاج حكة فروة الرأس وتساقط الشعر.

ومع ذلك، يمكن أن يكون مصدر قلق عندما تكون فروة رأسك شديدة الحكة أو مستمرة، أو تلاحظ مناطق متقشرة على فروة رأسك، أو تفقد شعرك أكثر من المعتاد. فيما يلي بعض الأسباب الشائعة لحكة فروة الرأس وتساقط الشعر.

أسباب حكة فروة الرأس وتساقط الشعر

قشرة رأس

يُعتقد أن قشرة الرأس ناتجة عن زيادة الغدد الدهنية في فروة الرأس. هذا هو السبب في عدم ظهور قشرة الرأس عادةً حتى سنوات المراهقة، عندما تبطئ الهرمونات الهرمية بشكل كبير من إنتاج زيت الجلد.

يعتقد بعض الباحثين أيضًا أن قشرة الرأس (وتسمى أيضًا الزهم) ناتجة عن عدوى الخميرة في فروة الرأس وبصيلات الشعر. بالإضافة إلى التهاب فروة الرأس والتسبب في الحكة، يمكن أن تضعف الخميرة جذور الشعر وتؤدي إلى تساقط الشعر.

من النادر حدوث تساقط للشعر مع قشرة الرأس. يحدث هذا فقط عندما تكون قشرة الرأس شديدة وتترك دون علاج لفترات طويلة من الزمن.

صدفية

وفقًا لمؤسسة الصدفية الوطنية، فإن نسبة الأشخاص المصابين بالصدفية يصابون بصدفية فروة الرأس. يمكن أن تسبب هذه الحالة

قشور فضية وجافة على فروة الرأس

فروة الرأس الملتهبة

تساقط الشعر الناتج عن الخدش المفرط أو الشد المفرط للقشور

داء الثعلبة

بصرف النظر عن التسبب في الحكة والوخز في فروة الرأس، فإنه يمكن أن يسبب أيضًا تساقط الشعر. هذا يمكن أن يؤدي إلى بقع دائرية من الصلع. يُعتقد أن الحالة تنشأ عندما يهاجم الجهاز المناعي بصيلات الشعر الصحية. غالبًا ما يحدث عند الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من أمراض المناعة الذاتية الأخرى، مثل أو.

سعفة

تُعرف أيضًا باسم سعفة فروة الرأس، وهي عدوى فطرية تخترق جذع الشعر وتسبب الحكة وتساقط الشعر. اعتمادًا على نوع الفطريات المسببة للعدوى، قد يتكسر الشعر عند سطح فروة الرأس أو فوقه مباشرةً، تاركًا بصيلات الشعر.

شديد العدوى، ولا سيما عند الأطفال الصغار، ويمكن أن يصاحبه أيضًا

طفح جلدي مرتفع وجاف ومتقشر

بقع سوداء وعرة على فروة الرأس

حساسية

في الحالات الشديدة، يمكن أن تسبب ردود الفعل التحسسية لأشياء مثل صبغات الشعر فروة الرأس الملتهبة والحكة وتساقط الشعر. في دراسة نشرت في ISRN Dermatology، وجد الباحثون أن العديد من الأشخاص يعانون من حساسية تجاه مادة البارافينيلين ديامين (PPD)، وهو مكون شائع موجود في صبغات الشعر. PPD قادر على التسبب في تساقط الشعر الشديد لدى الأشخاص المعرضين للإصابة به. يمكن أن يحدث الالتهاب والحكة أيضًا على فروة الرأس حول لدغات الحشرات وقد تبدو كطفح جلدي أو رد فعل تحسسي.

التهاب الجريبات

وهو التهاب في بصيلات الشعر. عادة ما يكون سببها بكتيريا المكورات العنقودية أو الفطريات. يمكن أن تظهر على بشرتك في أي مكان ينمو فيه الشعر، بما في ذلك فروة الرأس. بالإضافة إلى التسبب في نتوءات صغيرة ومثيرة للحكة على الجلد، يمكن أن يتسبب التهاب الجريبات الذي يؤثر على فروة الرأس في تساقط الشعر بشكل مؤقت. مع العلاج المناسب، ينمو الشعر عادة. ومع ذلك، في حالات نادرة، يمكن أن تؤدي الحالة إلى تساقط الشعر بشكل دائم.

الحزاز المسطح

الحزاز المسطح هو حالة التهابية في فروة الرأس يعتقد أنها ناتجة عن خلل في جهاز المناعة. تميل إلى الحدوث عند النساء البالغات ويمكن أن ينتج عنها بقع من تساقط الشعر في فروة الرأس

تصنيف

احمرار

احتراق

المزالق

بثور

يمكن أن يكون تساقط الشعر دائمًا إذا كانت بصيلات الشعر متقشرة بشكل لا رجعة فيه.

العلاجات الطبية لحكة فروة الرأس مع تساقط الشعر

تختلف العلاجات تبعًا لسبب الحكة وتساقط الشعر. قد يوصي طبيبك بما يلي

الستيرويدات (تؤخذ عن طريق الفم أو توضع على فروة الرأس عن طريق الكريم أو الحقن) لتقليل الالتهاب

مضادات الفطريات (توضع موضعياً أو عن طريق الفم) لمحاربة الخميرة

أدوية العلاج المناعي لتنشيط أو تعطيل الاستجابة المناعية

تشمل العلاجات الشائعة لتساقط الشعر ما يلي

مينوكسيديل (روجين) لإبطاء تساقط الشعر وإعادة نمو الشعر الجديد

فيناسترايد (بروبيكيا) لعلاج الثعلبة الوراثية

نبات الشعر

علاج منزلي طبيعي لحكة فروة الرأس مع تساقط الشعر

لا تحتاج كل حكة فروة الرأس المصحوبة بتساقط الشعر إلى علاج طبي. إليك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها بنفسك لضمان صحة فروة الرأس والشعر.

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا

تشمل العناصر الغذائية المهمة لصحة الشعر وفروة الرأس ما يلي

الحديد

الزنك

النياسين

السيلينيوم

فيتامينات أ، د، هـ

البيوتين

الأحماض الأمينية

بروتين

تحذير واحد لا تأخذ هذه العناصر الغذائية في شكل مكمل إلا إذا كنت تعلم أنك تعاني من نقص. وفقًا للبحث المنشور في، لا يوجد دليل علمي قوي يوضح أن هذه المكملات تمنع تساقط الشعر إذا كان لديك بالفعل كميات كافية منها في جسمك. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول المكملات إلى تساقط الشعر.

استخدم شامبو جيد

إذا كنت تعاني من قشرة الرأس، على سبيل المثال، استخدم مضادًا للخميرة.

جرب الزيوت الأساسية

يتوفر القليل من الأدلة العلمية، ولكن أظهرت بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن استخدام بعض الزيوت الأساسية، مثل و، يمكن أن يبطئ من تساقط الشعر ويعزز نمو الشعر الجديد. يجب تخفيف الزيوت العطرية بزيت نباتي قبل وضعها على فروة الرأس.

جرب زيت النعناع أو زيت إكليل الجبل المخفف بزيت ناقل الآن.

استمتع بتدليك فروة الرأس

أظهرت الأبحاث المنشورة في Scalp Massager أن تدليك فروة الرأس يمكن أن يزيد من كثافة الشعر، ربما عن طريق زيادة تدفق الدم أو تحفيز خلايا الشعر.

قد تكون مهتمًا

عالجي الشعر بلطف

لتقليل تساقط الشعر

لا تخدش بشدة

لا تتركي شعرك مربوطًا بإحكام في شكل ذيل حصان

لا تعرضي فروة رأسك وشعرك للحرارة العالية ومنتجات التصفيف

اغسل بشامبو خفيف واتركها تجف في الهواء، على الأقل حتى تكتشف سبب حكة فروة الرأس وتساقط الشعر

الوقاية من تساقط الشعر وحكة فروة الرأس

بعض الأمراض الجلدية التي تسبب حكة في فروة الرأس وتساقط الشعر تكون خارجة عن إرادتك. لكن التعرف على الحالة وعلاجها على الفور – بشامبو خاص، أو تغيير النظام الغذائي، أو زيارة طبيب الأمراض الجلدية – هو مفتاح العلاج الفعال وتقليل تساقط الشعر.

متى تستشير الطبيب

تشمل العلامات التي تشير إلى أنه يجب عليك زيارة الطبيب لعلاج حكة فروة الرأس وأي تساقط للشعر التالي

حكة شديدة جدًا تعيق نومك أو تتعارض مع أنشطتك الطبيعية

حروق فروة الرأس أو لمسها

بقع متقشرة على فروة رأسك

بقع صلعاء، أو إذا فقد الشعر في كتل أو رأيت ترققًا غير متوقع في الشعر

سبب وعلاج حكة فروة الرأس وتساقط الشعر