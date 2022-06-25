سبع عادات يتبعها السعداء

من منا لا يحلم بالسعادة، وليس من الصعب تحقيقه إذا غيرنا الطريقة التي نفكر بها ونتعامل مع الأشياء التي نواجهها في الحياة.

كتب العديد من علماء النفس عن السعادة وكيفية تجربتها، ووجدوا أن ممارسات مثل الامتنان والتفكير الإيجابي والتأمل ليست مفيدة فقط لصحتك وسعادتك، ولكن أيضًا لعملك.

رأى مارسيل شوانز من خلال بحثه حول ما يفعله الأشخاص الناجحون والسعداء، أنهم يعتزمون تنشيط وظيفة السعادة، والتركيز على اختيار العقلية الصحيحة وتدريب عقولهم ليصبحوا أكثر سعادة وتفاؤلًا.

هناك سبع عادات للأشخاص السعداء تجعلنا نشعر بالغيرة إذا لم نركب العربة وننضم إليهم

سجل الإيجابيات

كل صباح، على مدار 21 يومًا، سجّل ثلاثة أشياء إيجابية فعلتها أو مررت بها في الليلة السابقة. بهذه الطريقة، سوف تتدرب على التركيز على الإيجابي، مما سيؤثر إيجابًا على مستوى تفاؤلك.

أنفق المال لتبادل الخبرات مع الآخرين

أظهرت الدراسات أن إنفاق المال مع الآخرين يجلب السعادة لنفسك، بدلاً من شراء ما تحب بمفردك.

ابق في الحاضر

يمكن أن يكون الماضي مليئًا بالعثرات والآلام، لذلك لا تجعل نفسك رهينة له، والتفكير في المستقبل لن يساعدك، وكلا الأمرين سيمنعك من الاستمتاع باللحظة الحالية.

يكون الاجتماعية

تأتي السعادة من الاستثمار في العلاقة مع العائلة والأصدقاء والمعارف الجديدة، والانطوائية تسبب غياب السعادة، لذا كن اجتماعيًا.

ارحموا

الشعور بالآخرين وتقديم المساعدة للمحتاجين هو شعور لا يقدر بثمن للجميع.

اضبطي مشاعرك

لا تكن سلبيًا، ابق بعيدًا عن الأشخاص السلبيين وتأكد من متابعة الأخبار الإيجابية فقط على وسائل التواصل الاجتماعي وقراءة القصص عن الأشياء الجيدة التي تحدث في العالم.

طلب المساعدة

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة، فلا تتردد في طلبها، ولا تدع تضخم الأنا لديك يمنعك من التعرف على حدود قدراتك، واعلم أن طلب المساعدة يعكس هذا المزيج الجميل من الثقة بالنفس والتواضع.