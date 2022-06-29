“سبكيم” تعتزم توزيع أرباح نقدية 17.5% عَنّْ النصف الأول من 2022

أعلنت إحدى الشركات عَنّْ توزيع أرباح نقدية على المساهمين عَنّْ النصف الأول من عام 2022، بإجمالي حوالي 1.27 مليار ريال، لعدد الأسْهُمْ التي يحق لها توزيعات نقدية، بنحو 726.23 مليون سهم.

وقالت سبكيم فِيْ بيان لها على موقع “تداول السعودية”، اليوم الأربعاء، إن حصة السهم فِيْ التوزيع 1.75 ريال، بنسبة توزيع 17.5٪ إلَّى القيمة الاسمية للسهم.

استحقاق الأرباح لمساهمي الشركة الذين يمتلكون أسهماً فِيْ نهاية التداول يوم الأربعاء 6 يوليو 2022 والمسجلين فِيْ سجل مساهمي الشركة فِيْ مركز إيداع الأوراق المالية “مركز الإيداع” فِيْ نهاية يوم التداول الثاني بعد تاريخ الاستحقاق.

مَوعِد التوزيع 27 ذو الحجة 1444 هـ.

ارتفع صافِيْ ربح شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات “سبكيم العالمية” بنسبة 162.16٪ فِيْ الربع الأول من عام 2022، ليصل إلَّى نحو 1.079 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 411.5 مليون ريال فِيْ الربع المماثل من عام 2022.