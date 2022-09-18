ستاربكس تغلق 17 متجرا والبقية تأتي.. “عاصمة الجرائم” تعكر مزاج أمريكا

أعلن عملاق القهُوة الشهِيْر، ستاربكس، عَنّْ إغلاق أحد متاجره الشهر المقبل، ليرتفع العدد الإجمالي إلَّى 17 متجرًا مغلقًا فِيْ أمريكا بسبب الجريمة.

وقالت إن القرار كان بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، بعد أسابيع فقط من إعلان الرئيس التنفِيْذي لشركة ستاربكس أن الجريمة ستجبر المتاجر فِيْ جميع أنحاء الولايات المتحدة على الإغلاق.

قال سام جيفريز، المتحدث باسم ستاربكس، عَنّْ إغلاق المتجر فِيْ نيو أورليانز، وفقًا لفوكس 8 “التحديات التي تواجه السلامة الشخصية والأمن الشخصي، والعَنّْصرية، وأزمة الصحة العقلية المتزايدة، والقضايا التي تضخمها COVID-19 هِيْ تحديات جارية داخل متاجرنا “.

المتجر، الذي من المقرر أن يغلق فِيْ 3 أكتوبر، يعمل منذ 9 سنوات، وهُو المتجر السابع عشر الذي سيغلق، حيث أعلن مسؤولو ستاربكس فِيْ يوليو الماضي أنه سيتم إغلاق 16 متجرًا فِيْ جميع أنحاء البلاد بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

قال نائب رئيس العمليات فِيْ الولايات المتحدة فِيْ عملاق القهُوة فِيْ يوليو / تموز الماضي إن العمال يرون بشكل مباشر التحديات التي تواجه السلامة الشخصية لمجتمعاتنا، والعَنّْصرية، ونقص الوصول إلَّى الرعاية الصحية، وأزمة الصحة العقلية المتزايدة، وتعاطي المخدرات، وغير ذلك.

الرئيس التنفِيْذي لشركة ستاربكس يحذر

حذر هُوارد شولتز، الرئيس التنفِيْذي المؤقت لشركة ستاربكس، من أن عمليات الإغلاق الأولية كانت “مجرد البداية” وأنه من المتوقع حدوث المزيد من الإغلاق الدائم.

وقال شولتز فِيْ مقطع فِيْديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي فِيْ يوليو “بدأنا فِيْ إغلاق المتاجر” بسبب مشكلات تتعلق بالسلامة. هذه فقط البداية، وسيكون هناك المزيد.

نيو أورلينز، عاصمة الجريمة

أصبحت نيو أورلينز عاصمة جرائم القتل فِيْ البلاد هذا الشهر، بمعدل 52 جريمة قتل لكل 100 ألف ساكن اعتبارًا من 11 سبتمبر، وفقًا لبيانات من لجنة مكافحة الجريمة فِيْ العاصمة.

تجاوزت نيو أورلينز عدد جرائم القتل فِيْ مدن أخرى تشتهر بخطورتها، مثل سانت لويس وشيكاغو.

ارتفعت جرائم القتل فِيْ نيو أورلينز بنسبة 141٪ مقارنة بعام 2022 وأعلى بنسبة 78٪ مقارنة بعام 2022.

أفادت فوكس 8 أن 5 مواقع أخرى لستاربكس فِيْ منطقة وسط مدينة نيو أورلينز ستظل مفتوحة، ويقول أصحاب الأعمال الآخرون على طول شارع كانال ستريت إنهم ليس لديهم خطط لإغلاقها.