“ستاندرد آند بورز” تؤكد تصنيفات الكويت مع تغيير النظرة المستقبلية إلَّى “مستقرة”

وأكدت الوكالة التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عَنّْد “A +” مع تغيير النظرة المستقبلية من “سلبية” إلَّى مستقرة.

وتوقعت الوكالة أن تستفِيْد دولة الكويت، كَمْصدر رئيسي للنفط، من أسعار النفط المواتية وتوقعات الإنتاج، مع استمرار تلك التوقعات حتى نهاية العام المقبل على الأقل.

يرجح أن تحقق الميزانية العامة للكويت فائضاً مالياً تراكَمْياً بنسبة 18٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2022 و 2023، مدفوعاً بأسعار التعادل لبرميل النفط فِيْ الموازنة لتصل إلَّى ما بين 75 و 80 دولاراً للبرميل، مما يسمح للحكومة بإعادة – ضخ السيولة فِيْ صندوق الاحتياطي العام المنضب سابقاً وتغطية العجز المالي فِيْ عام 2024 وجزء من العجز المتوقع فِيْ عام 2025، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وافترضت الوكالة أن تتبنى السلطات إجراءات لتنويع مصادر التمويل خلال العامين المقبلين، حيث لن يتكرر مأزق التمويل المالي السابق ونضوب السيولة فِيْ صندوق الاحتياطي العام حتى لو انخفضت أسعار النفط عَنّْ المستويات الحالية.

وأشارت إلَّى إمكانية خفض التصنيف السيادي إذا لم يتم الاتفاق على ترتيبات تمويل شاملة ومستدامة خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث أن التوترات بين السلطتين تجعل الحكومة غير قادرة على تنفِيْذ الإصلاحات المالية أو تمرير قانون الدين العام.

وأكدت الوكالة إمكانية رفع التصنيف فِيْ حال نجحت الحكومة فِيْ تنفِيْذ حزمة إصلاح هِيْكلية شاملة تهدف إلَّى تحسين آليات تمويل الموازنة العامة وتنويع الاقتصاد وتقليص العجز غير النفطي، و “هذا السيناريو غير مرجح خلال الفترة المقبلة. العامين أو الثلاثة أعوام القادمة “.

وأضافت أن البلاد تواجه احتياجات تمويلية محدودة حتى عام 2025، بعد أن سددت فِيْ مارس الماضي 3.5 مليار دولار للشريحة الأولى من السندات الدولية، مشيرة إلَّى أن نسبة الدين العام للحكومة تبلغ 3.5 فِيْ المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

واعتبرت وكالة ستاندرد آند بورز أن الاقتصاد الكويتي لا يزال يعتمد إلَّى حد كبير على قطاع النفط، والذي يمثل حوالي 90٪ من الصادرات والإيرادات الحكومية وحوالي 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكرت أن هذه النسبة ستكون أعلى إذا تم أخذ الأنشطة الأخرى المتعلقة بالقطاع النفطي فِيْ الاعتبار. لذلك، تستفِيْد الكويت بشكل خاص من التطورات التجارية المواتية حاليًا. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط ​​أسعار النفط 102 و 85 و 55 دولارا للبرميل خلال أعوام 2022 و 2023 و 2024 على التوالي.

وقالت الوكالة ان “انتاج النفط الكويتي ارتفع تماشيا مع الزيادة التدريجية وفق اتفاقية” أوبك بلس “، إلَّى متوسط ​​إنتاج نحو 2.4 مليون برميل يوميا فِيْ عام 2022، ومن المتوقع أن يرتفع إلَّى 2.75 مليون برميل يوميا هذا العام. 3 ملايين برميل فِيْ عام 2023. “