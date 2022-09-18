“ستاندرد آند بورز” تؤكد تصنيف السعودية عَنّْد A-/A-2

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) التصنيف الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل للمملكة بالعملات المحلية والأجنبية عَنّْد A- / A-2 مع نظرة مستقبلية إيجابية.

وأوضحت الوكالة فِيْ تقرير أمس أنها تعكس قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي والسياسات المالية للمملكة، على خلفِيْة نجاحها فِيْ الخروج من تداعيات تداعيات الوباء، واستمرار برامج الإصلاح الحكومية، إضافة إلَّى ذلك. إلَّى النمو المتزايد للاقتصاد غير النفطي والذي بدوره دعم مؤشرات المملكة المالية والخارجية. .

تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلَّى أعلى مستوى له فِيْ عشر سنوات عَنّْد 7.5٪ فِيْ عام 2022، مع فائض مالي متوقع فِيْ الميزانية بنحو 6.3٪، نقلاً عَنّْ وكالة الأنباء السعودية “واس”.

كَمْا توقعت الوكالة نمو الطاقة الإنتاجية للاقتصاد السعودي وتسريع النمو على المدى الطويل، نتيجة جهُود تطوير المالية العامة والإصلاحات الاقتصادية الضخمة.

من حيث المرونة والأداء، توقعت الوكالة دعم الأرصدة المالية فِيْ السنوات 2022-2025 ؛ نتيجة جهُود الحكومة فِيْ تطوير المالية العامة، والالتزام بتحسين سياسة الإنفاق ورفع كفاءتها رغم ارتفاع أسعار النفط. كَمْا توقعت الوكالة ألا ترتفع تكلفة الدين السيادي بشكل كبير على المملكة، بالنظر إلَّى أن غالبية محفظة الدين العام بسعر ثابت.

وأبدت الوكالة توقعاتها بشأن معدلات التضخم فِيْ المملكة بأنها منخفضة نسبيًا مقارنة بنظيراتها، وأن تظل هذه المعدلات تحت السيطرة مقابل دعم الحكومة لأسعار الوقود والمواد الغذائية، بالإضافة إلَّى ارتباط العملة بالقوة نسبيًا. الدولار الأمريكي.