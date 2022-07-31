“ستاندرد آند بورز” تخلف أوكرانيا عَنّْ سداد الديون “شبه مؤكد”

خفضت بدرجة كبيرة درجة الديون السيادية لأوكرانيا، مع الأخذ فِيْ الاعتبار أن اتفاق عدد من الدول الغربية على تأجيل سداد الديون بلغ حد “شبه مؤكد” فِيْ سداد هذا الدين.

وقالت الوكالة فِيْ بيان يوم الجمعة “طلبت أوكرانيا من دائنيها الأجانب تأجيل سداد جميع الديون الخارجية لمدة 24 شهرا”.

وأضافت “بعد هذا الطلب، نعتقد أن التخلف عَنّْ سداد الديون السيادية بالعملة الأجنبية أمر شبه مؤكد”.

تم تخفِيْض تصنيف العملة الأجنبية طويل الأجل لأوكرانيا بمقدار 3 درجات من “CCC +” إلَّى “CC”.

وافقت مجموعة من الدائنين الغربيين، بما فِيْ ذلك فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا واليابان وبريطانيا فِيْ 20 يوليو، على تأجيل مدفوعات الفائدة على الديون الأوكرانية، بناء على طلب من كييف، وحثوا حاملي السندات الأوكرانيين الآخرين على فعل الشيء نفسه.

وكان تصنيف الوكالة مصحوبًا بآفاق سلبية تعكس رأيها بأن “أوكرانيا يمكن أن تنفذ خططها لإعادة هِيْكلة الديون”، وهُو ما سيعتبر “تخلفًا عَنّْ السداد”.

وأشارت الوكالة إلَّى أن “المخاطر الكبيرة على مدفوعات خدمة الديون التجارية الأوكرانية بسبب خطط الحكومة لإعادة هِيْكلة الديون، والتي تنبع من الضغوط المتعلقة بالاقتصاد وميزان المدفوعات وميزانية الحرب مع روسيا”.

فِيْ ظل الفرضية المتشائمة، يمكن خفض التصنيف بدرجة أكبر ونقله إلَّى “التقصير الجزئي” قبل الدرجة الافتراضية الأخيرة (D).

وقالت الوكالة إن هذا يمكن أن يحدث “إذا نفذت أوكرانيا ما نعتبره إعادة هِيْكلة غير منظمة للديون أو إذا فشلت الحكومة فِيْ سداد التزاماتها بالعملة الأجنبية”.

فِيْ السيناريو المتفائل، يمكن النظر فِيْ رفع التصنيف “إذا تحسنت البيئة الأمنية فِيْ أوكرانيا وآفاق الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط”.

الاتفاقية، التي وقعتها مجموعة الدائنين الغربيين فِيْ 20 يوليو، تنص على تعليق خدمة الديون الأوكرانية، من 1 أغسطس حتى نهاية عام 2023 على الأقل، “مع إمكانية عام إضافِيْ”.

انهار الاقتصاد الأوكراني منذ بداية الحرب، وقد يشهد الناتج المحلي الإجمالي انخفاضًا بنسبة 45٪ هذا العام، وفقًا لتقديرات البنك الدولي فِيْ يونيو.

فِيْ ظل هذه الأزمة الاستثنائية، طلبت كييف من دائنيها تأجيل المدفوعات، مشيرة إلَّى أنها تفضل استخدام “موارد العملات الأجنبية فِيْ النفقات ذات الأولوية المتعلقة بالحرب”.

تحسب وكالة بلومبرج للأنباء المالية أن إجراءات تأجيل سداد أوكرانيا لالتزاماتها قد تسمح بتوفِيْر ما لا يقل عَنّْ 3 مليارات دولار فِيْ غضون عامين.

خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف أوكرانيا فِيْ 27 مايو مع نظرة مستقبلية سلبية بسبب “التداعيات الأكبر للهجوم العسكري الروسي”.

وقالت إنها تتوقع “استمرار الصراع العسكري الروسي الأوكراني”.