“ستاندرد آند بورز” ترفع تصنيف أوكرانيا من مستوى التخلف الانتقائي عَنّْ سداد الديون

وانضمت إلَّى وكالة فِيْتش فِيْ رفع التصنيف الائتماني لأوكرانيا يوم الجمعة بعد أن منحها الدائنون الأسبوع الماضي إعفاءً لمدة عامين من ديونها الخارجية.

وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال فِيْ بيان إن الزيادة فِيْ الجدارة الائتمانية للديون الخارجية لـ CCC + تعكس “التزام الدعم المالي الدولي القوي لأوكرانيا، مصحوبًا بتضاؤل ​​احتياطيات العملات الأجنبية، على الرغم من أنها لا تزال مرتفعة نسبيًا”.

وأضافت “نتيجة لذلك، يبدو أن المخاطر على المدى القريب على وضع السيولة للحكومة، وعلى نطاق أوسع، قدرتها على الوفاء بديونها التجارية، بما فِيْ ذلك بالعملات الأجنبية، يمكن معالجتها”.

لكن ستاندرد آند بورز قالت إن القرار استند إلَّى افتراض أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيواصلان تمويل كييف فِيْ الأشهر المقبلة.

يمكن لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لمنحه قرضًا أن يخفف الضغط على أوكرانيا.

رفعت فِيْتش درجة الائتمان لأوكرانيا يوم الخميس بعد أن خفضته الوكالتان إلَّى التخلف عَنّْ السداد بسبب صفقة إعادة الهِيْكلة.

ولكن حتى مع القرار الأخير، حذرت وكالة ستاندرد آند بورز من أنه “نظرًا للصراع المستمر مع روسيا، فإن قدرة أوكرانيا على سداد ديونها فِيْ الوقت المحدد تعتمد إلَّى حد كبير على عوامل، معظمها خارج سيطرة الحكومة”.

وتتوقع الوكالة أن يتقلص اقتصاد البلاد بنسبة 40٪ هذا العام.