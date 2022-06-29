ستاندرد آند بورز دعم “ساما” يخفف ضغط سيولة البنوك السعودية

قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات، اليوم الأربعاء، إن البنوك السعودية تواجه ضغوط سيولة أقل على المدى القصير بفضل … ومع ذلك، فإن النظام سيحتاج إلَّى زيادة ودائع القطاعين العام والخاص ليكون لديه القوة للحفاظ على وتيرة أنها توسع محفظة الإقراض الخاصة بها.

وأشار التقرير إلَّى أنه فِيْ ظل عدم وجود نمو متناسب فِيْ الودائع، فقد يتباطأ نمو الإقراض، أو قد تلجأ البنوك إلَّى التزامات خارجية وسط ظروف السوق الأقل دعماً مما كانت عليه قبل بضعة أشهر.

كتب المحلل الائتماني فِيْ ستاندرد آند بورز، محمد داماك، فِيْ التقرير الذي اطلعت عليه العربية.نت “الضغط على سيولة البنوك ينبع من حَقيْقَة أن نمو الودائع ظل أقل من توسع الإقراض خلال السنوات القليلة الماضية. أدى إلَّى وصول نسبة القروض إلَّى الودائع إلَّى 100٪ فِيْ 31 مارس 2022.

ومع ذلك، لا يزال النظام المصرفِيْ فِيْ وضع إيجابي من حيث صافِيْ الأصول الخارجية، مما يدعم الرأي حول قوة ملف تمويل النظام. علاوة على ذلك، لا تزال البنوك السعودية تتمتع برأس مال جيد، وفقًا لـ DAMAC فِيْ التقرير.

وأشار إلَّى أنه خلال العامين الماضيين، فِيْ المتوسط ​​، تم تمويل حوالي 60٪ من نمو الإقراض من خلال زيادة ودائع العملاء. فِيْ عام 2022، تم تمويل النمو المتبقي فِيْ الإقراض من خلال زيادة الدين الخارجي وانخفاض الأصول السائلة.

وأضاف أنه فِيْ الربع الأول من عام 2022، ساعدت الزيادة فِيْ رسملة البنوك (من خلال الاحتفاظ بالأرباح وإصدار أدوات إضافِيْة من المستوى الأول وانخفاض الأصول السائلة البنوك على التوسع أكثر).

قوة القطاع المصرفِيْ السعودي

تعتقد داماك أن مسار النمو كان غير مستدام، خاصة وأن ظروف السيولة العالمية أصبحت أكثر تقييدًا فِيْ ظل التضييق النقدي العَنّْيف فِيْ الأسواق المتقدمة. علاوة على ذلك، امتنعت الحكومة السعودية عَنّْ ضخ الفائض الإضافِيْ مباشرة – من ارتفاع أسعار النفط – فِيْ النظام المصرفِيْ. كَمْا ظلت الودائع الحكومية إلَّى إجمالي الودائع مستقرة إلَّى حد ما خلال السنوات القليلة الماضية.

أوضح محلل الائتمان فِيْ Standard & Poor’s أن البنوك السعودية لا تزال لديها محفظة كبيرة نسبيًا من الأوراق المالية الحكومية والقطاع الخاص التي يمكن تصفِيْتها لاستيعاب نمو الإقراض. ومع ذلك، فإن الزيادة فِيْ أسعار الفائدة والخسائر غير المحققة على بعض هذه الأدوات، وكذلك التأثير السلبي المحتمل على ملفات السيولة فِيْ البنوك السعودية، منعت البنوك من اتباع هذا النهج.

بدون ضخ البنك المركزي 50 مليار ريال سعودي، وبدون أي تدفق إضافِيْ للسيولة، ربما لجأ النظام إلَّى إبطاء نمو الإقراض.

وأشار التقرير إلَّى أن البنوك توسعت بنحو 15٪ فِيْ 2022-2022 على خلفِيْة الرهُون العقارية والقروض الاستهلاكية وإقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

تتوقع داماك استمرار هذا الاتجاه فِيْ 2022-2023، مع توسع الإقراض بنسبة 10٪ -12٪. وكتب “هذه المرة، نتوقع أن يكون التوسع مدفوعًا بإقراض الشركات، مع إطلاق مشاريع رؤية 2030، والرهُون العقارية، وإن كان بدرجة أقل، حيث يصبح السوق مشبعًا بالتدريج”.

تطور مؤشرات البنوك خلال العام

وافترض التقرير أن جزءًا كبيرًا من هذا النمو سيتم تمويله من خلال زيادة ودائع العملاء (بشكل أساسي من الشركات والمؤسسات السيادية مع تسريع تنفِيْذ مشاريع رؤية 2030).

كَمْا يعتقد أن ضغوط السيولة الحالية قد تكون بمثابة محفز لتطوير سوق رأس المال المحلي من خلال زيادة حجم الإصدارات المصرفِيْة أو عَنّْ طريق بيع بعض أصولها، وخاصة الرهُون العقارية لشركات إعادة التمويل العقاري السعودية أو إصدار صكوك مدعومة بالسكنية. الرهُون العقارية أو الصكوك المغطاة.

واختتم التقرير بالقول “على الرغم من أننا ما زلنا نمتلك نظرة إيجابية على التمويل والسيولة فِيْ القطاع المصرفِيْ، إلا أننا ندرك التحديات المحتملة من الزيادة المتوقعة فِيْ أدوات الدخل الثابت، وعلى وجه الخصوص، نلاحظ أن تحول السيولة من غير – الأدوات التي تحمل فوائد مع ارتفاع الأسعار من المرجح أن يمنع سعر الفائدة البنوك السعودية من تحقيق الفائدة المحتملة من رفع أسعار الفائدة بالكامل.