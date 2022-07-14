“ستاندرد تشارترد” يتوقع إبطاء الفِيْدرالي الأميركي وتيرة رفع الفائدة بعد يوليو

توقع بنك ستاندرد تشارترد حدوث تباطؤ بعد يوليو.

كَمْا توقع البنك أن تظل معدلات التضخم فوق 5٪ فِيْ نهاية العام الجاري.

يشار إلَّى أن الاحتياطي الفِيْدرالي رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس فِيْ يونيو الماضي، بعد أن رفعها بمقدار 50 نقطة أساس فِيْ مايو، بالإضافة إلَّى زيادة قدرها 25 نقطة أساس فِيْ مارس الماضي.

تسارعت أسعار المستهلكين الأمريكيين فِيْ يونيو، حيث استمرت أسعار البنزين والمواد الغذائية فِيْ الارتفاع، مما أدى إلَّى أكبر زيادة سنوية فِيْ التضخم منذ أربعة عقود.

قالت وزارة العمل الأمريكية، الأربعاء، إن التضخم قفز فِيْ 12 شهرًا حتى يونيو، إلَّى 9.1٪، وهُو أكبر ارتفاع منذ نوفمبر 1981، وأعقب ارتفاعه بنسبة 8.6٪ فِيْ مايو.

وأضافت الوزارة أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 1.3 فِيْ المائة الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 1 فِيْ المائة فِيْ مايو.

ظلت ضغوط التضخم الكامنة قوية الشهر الماضي، باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (الذي يستبعد الوقود والغذاء المتقلب) بنسبة 5.9٪ فِيْ 12 شهرًا حتى يونيو.

جاء ذلك بعد ارتفاع بنسبة 6.0٪ فِيْ 12 شهرًا حتى مايو.