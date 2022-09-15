ستاندرد تشارترد يتوقع حصول مصر على 6 مليارات دولار من صندوق النقد

توقع ستاندرد تشارترد أن تتفق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي على الحصول على قرض قيمته 6 مليارات دولار قبل نهاية سبتمبر.

ويعتقد البنك أن الحركة فِيْ سعر الصرف ستكون تدريجية ومتوقعة بنهاية العام الجاري.

وفِيْ سياق متصل، حافظ البنك على توقعاته بأن تصل معدلات التضخم إلَّى 11.6٪ فِيْ العام المنتهِيْ فِيْ يونيو 2023، وأن تبلغ ذروتها عَنّْد 15٪ فِيْ الربع الرابع من عام 2022.

يشار إلَّى أن معدل التضخم سجل 14.6٪ فِيْ أغسطس بسبب ارتفاع أسعار الوقود، ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة 100 نقطة أساس فِيْ اجتماعه فِيْ 22 سبتمبر للحد من هذه المعدلات.