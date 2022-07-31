ستيفاني صليبا توثق أجواء احتفالها بزفاف شقيقتها الصغرى

احتفلت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا بزفاف شقيقتها الصغرى مارلين التي دخلت القفص المذهّب مع الشاب ماهر شدياق.

وعبرت صليبا عَنّْ سعادتها بزفاف شقيقتها الصغرى، حيث وثقت هذه المناسبة الخاصة بنشرها مقطع فِيْديو ظهرت فِيْه وهِيْ ترقص بسعادة بعد ساعات من انتهاء مراسم الزفاف.

ظهرت الفنانة اللبنانية بفستان ذهبي طويل وضيق من تصميم جان بيار خوري يبرز جمالها، واعتمدت تسريحة شعرها الفضفاضة وحملت باقة من الورود الذهبية.

كَمْا كانت مهتمة بالحفاظ على نوع من الخصوصية فِيْ الحفل العائلي الذي أقيم بعد انتهاء حفل الزفاف، وخلو من أي تدخل فني، عدا عَنّْ الابتعاد عَنّْ الإعلام، باستثناء بعض المقاطع التي كانت لديها. نشر.

احتفلت ستيفاني صليبا بحفل وداع أختها الصغرى قبل نحو أسبوع، حيث ظهرت وهِيْ ترقص على أغنية ميريام فارس “الدبكة هِيْ غوبي” مع عدد من أصدقائها المقربين.

وتفاعل المتابعون مع الفِيْديو الذي انتشر من حفل زفاف أخت ستيفاني صليبا، وهم يتمنون للعروس السعادة، ويتحدثون عَنّْ الشبه الكبير بينها وبين ستيفاني.

وأشادوا بجمال ستيفاني وأخواتها الثلاث ووالدتها، وعلّقوا على الفِيْديو الذي صدر يوم الزفاف، وهِيْ ترتدي “رداء” خاص بهذه المناسبة، وعلقت على ذلك قائلة “الأم وبناتها هم ملكات الجمال. . ”

كَمْا كتب أحد المتابعين “إن شاء الله، ستكون ستيفاني عروس عام 2023، ونفرح بها ونحن نفرح بنجاحاتها فِيْ الأعمال الدرامية التي تشارك فِيْها”.

وأضافت أخرى “ما أجمل حب ستيفاني لأختها الصغيرة. وقد شاركت فِيْ هذه المناسبة لفترة طويلة، لدرجة أنها أوقفت جميع أنشطتها الفنية لتشارك معها كل تفاصيل هذه المناسبة السعيدة. “

يشار إلَّى أن الفنان نادر العطاط كان قد غنى قبل أيام فِيْ منطقة “الحري” شمال لبنان بمناسبة دخول مارلين شقيقة ستيفاني صليبا إلَّى القفص الذهبي قبل أيام. . حفل زفافها، منذ أن نشرت الأخيرة مقطع فِيْديو للحفل، ظهرت خلاله متأرجحة على إيقاع الأغاني التي يؤديها أتات.

وعلقت على الفِيْديو قائلة “طيب ماذا أريد أن أقول لأحلى نادر حضورك خلق الأجواء وزاد من فرحتي لأختي مارلين. أشكرك من أعماق قلبي على كل الحب. أنت فنانة تغني من القلب “.