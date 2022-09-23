“ستيلتو” يتعرض لانتقادات.. وشهدا برمدا تعلق لا قيم ولا مبادئ ولا دين

قوبلت سلسلة “Stelto” بتعليقات سلبية، حيث ركزت بشكل كبير على تصوير جوانب الحياة المترفة والفاخرة، واختيار مواقع التصوير السياحي، وكذلك الملابس والمجوهرات الثمينة، بالإضافة إلَّى السيارات.

وأكد بعض المتابعين خلو نص المسلسل من أي إضافات أو نكهات عربية خاصة، حيث أنه مأخوذ حرفِيْا من النص التركي الأصلي، دون وصف بيئة المجتمعات العربية وطبيعة الحياة سواء فِيْ سوريا. أو لبنان بالإضافة إلَّى طابعه التركي الذي يغمر مشاهد التصوير داخل الكواليس.

وصف بعض المعجبين المسلسل بأنه ممل، حيث يتكون من 90 حلقة، على غرار الأعمال الدرامية التركية، ومع تقديم الحلقة 17، لكن القِصَّة الحقيقية ومضيف الحدث الرئيسي فِيْ حالة ركود. إلَّى اعتماد المسلسل على أسلوب الاختطاف كخليفة، أي إظهار الأحداث الماضية ثم التوجه نحو الحاضر.

كَمْا انتقدت الفنانة السورية شهد برمادا أحد مشاهد المسلسل، عبر تقرير “الأستوري” على “إنستجرام”. حيث شارك مقطع فِيْديو من المشهد الذي يخص شخصية “ليا”، يوبخ فِيْه والدته “نايلة – ندى أبو فرحان” بطريقة قاسية ومخالفة للأخلاق والأخلاق العامة فِيْ المجتمعات السورية بشكل خاص و عرب. المجتمعات بشكل عام.

وعلقت الفنانة “ما شاء الله، حوار حلو ومحترم بين فتاة وأم وبصوت عال، وتحدثا عَنّْ والدهما”.

وأعرب عَنّْ استيائه من مقارنة الفتاة بين والدها بـ “حمار” كناية عَنّْ عمله المتواصل والمرهق.

وتابع “من جد الجيل الجديد، ما هِيْ الحقوق التي لم تولد له، لأنه نشأ فِيْ ثقافة وبيئة لا قيم فِيْها ولا مبادئ ولا دين”.

ورفضت الفنانة أي عذر يبرر قيام الفتاة بتوبيخ والدتها بهذه الطريقة واستخدام مصطلحات جشعة رغم سنها ومراهقتها.

ووصف برمادا أن الدراما أصبحت تجارية فقط، دون مضمون كبير، بناء على تصوير نموذج حياة المجتمعات التركية ودون الأخذ بعين الاعتبار مشكلة نقل العمل من بيئة تركية إلَّى بيئة عربية محافظة، لتتفاجأ أيضًا بوجودها. من النجوم السوريين المهمين فِيْ المسلسل وتطبيعهم مع طبيعة المجتمع التركي، وعدم وجود ذلك لا يتناسب مع المجتمع العربي، واصفا وجود الفنانين بأنه كارثة.

كَمْا وصفت الفنانة الفتاة الغاضبة على والدتها فِيْ المشهد بـ “الوقاحة”، منتقدة رد فعل والدتها على الموضوع.