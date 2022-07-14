ستُولد مرتين.. مقطع يوضح عِظَم فضيلة أداء الحج

نشرت وزارة الحج والعمرة عبر منصاتها الرسمية مقطع فيديو بعنوان “ستولد مرتين” للتعبير عن عظمة فضيلة أداء مناسك الحج وغاياته الدينية والتعليمية الكبرى، وما يمثله من تحول جذري في. حياة المسلمين الذين يضحون بأغلى ثمين لأداء شعائرهم، ويطهرون أنفسهم من الذنوب، إذا قاموا بها بإخلاص، كولادة ثانية في حياتهم.

في هذه الحياة # ستولد مرتين!# مكة_و_المدينة_الانتظار_ل_لديك_لطالما_مكة pic.twitter.com/qS2X7464Op

– وزارة الحج والعمرة (HajMinistry) 12 يوليو 2022

تمجيد مناسك الحج

وأظهر الفيديو يومان عظيمان في حياة المسلم، أولهما يوم الولادة ويوم القدوم في الدنيا، والثاني يوم الاستجابة لنداء الحج وأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، وفاءً لشرف الإسلام. الآية (حج 27).

حمل الفيديو رسالة تربوية ودينية للتأمل في معاني الحج، وإدراك أهمية هذا الركن الأساسي في حياة كل مسلم، في تنقية النفس من الذنوب والمعاصي، وما يمثله من ولادة جديدة. للقلب والروح، لمن أداها بكل الأركان والشروط، وهو ما نادى به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله يعود يوم ولدت أمه “(متفق عليه).

موسم الحج الاستثنائي

ويأتي الفيديو بعد موسم حج استثنائي حقق نجاحاً قياسياً على مختلف المستويات الدينية والأمنية والصحية والتطوعية، فهو أكبر موسم منذ تفشي وباء كورونا مطلع عام 2022، والأول الذي يستقبل فيه حجاج الخارج. . المملكة، حيث ارتفع إجمالي عدد الحجاج إلى مليون حاج بعد عامين منذ حصر الحج إلى عدد محدود من داخل المملكة، وسط إجراءات صحية مشددة، بسبب الوباء.