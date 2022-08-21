ستّة أشخاص على الأقلّ عالقون تحت الركام بانهيار ترابي على مزار ديني في العراق بالفيديو، تحاول فرق الإنقاذ العراقية منذ يوم امس انتشال أشخاص عالقين تحت الركام إثر سقوط تل ترابي على مزار قطارة الإمام علي الواقع على بعد 25 كلم غرب مدينة كربلاء، فيما يعتقد أنّ ستّة أشخاص على الأقلّ ما زالوا عالقين، كما أفاد الدفاع المدني الأحد.

ستّة أشخاص على الأقلّ عالقون تحت الركام بانهيار ترابي على مزار ديني في العراق بالفيديو

ونجحت فرق الإنقاذ بانتشال ثلاثة أطفال حتى الآن من تحت الركام، وقالت إنهم “بصحة جيدة وتم نقلهم إلى المستشفى لمتابعة وضعهم الصحي، لكن يتوّقع أنه “لا يزال هناك ستّة إلى ثمانية أشخاص عالقين”، كما قال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني ناس صباح شاكر لفرانس برس”، مؤكدا ان عمليات الإنقاذ مستمرة، وأوضح أن “كثباناً رملية وصخوراً انهارت بسبب الرطوبة العالية على مبنى المزار” الواقع على أرض منخفضة تحيط بها الرمال والصخور، وأضاف أن ذلك “تسبب بانهيار حوالى 30 بالمئة من مساحة المبنى الذي تقدر مساحته بمئة متر مربع.

الانهيار الترابي في كربلاء