“ست الحسن” لـ هدى حسين يحظى بإشادات كبيرة.. وترقب للحلقات المقبلة

نال المسلسل الخليجي “ست الحسن”، المكون من 8 حلقات، إشادة كبيرة من المشاهدين منذ بداية حلقاته الأولى.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عَنّْ إعجابهم بالمسلسل عبر تدوينات تويتر تحت هاشتاغ سميت إحداها على اسم المسلسل وأخرى على اسم بطلة المسلسل الفنانة هدى حسين التي نالت الكثير من الثناء على أدائها.

أعرب المعجبون عَنّْ سعادتهم بالحلقات القادمة، آملين أن تحافظ على نفس المستوى من الإثارة والأداء.

التعليقات على تويتر تقرأ “اجلس الحسن مسلسل رائع وأساس يدخل شيئاً جديداً فِيْ الدراما الخليجية إن شاء الله ننقذك من مسلسل الشركة المسروقة الابن العاص البنت المشينة الأب و الأم المسكينة، وسنرى شيئًا جديدًا وحكايات جديدة للمسلسلات الخليجية.

وعلق آخر بقوله “لا جريمة كاملة، لقد تركتم الدليل على جرائمكَمْ، أولها الورقة وثقتكَمْ بباراك وزوجته باطلة، ويتم تحليل المسبحة ورائحة الدم والدوالي. للزوج ارجوك وانظره بدونك لا تثق به. وهُو ورحيمة يتفقان معك “.

ومن بين الشخصيات فِيْ المسلسل التي لفتت انتباهه شخصية “ست الحسن” التي قدمتها الفنانة هدى حسين، بأداء متميز أكسبه استحسان العديد من النجوم فِيْ الوطن العربي.

هِيْ شخصية غامضة للغاية، وتحمل فِيْ داخلها العديد من أسرار الماضي، بسبب سنوات العزلة التي أمضتها بمفردها مع نفسها، وأثناء أحداث العمل تمتلك متجرًا تبيع فِيْه المستحضرات الطبية التي تضع وصفاتها الخاصة بها.

تجسد الفنانة هدى حسين عَنّْوان دور المسلسل الذي تدور أحداثه حول سيدة فِيْ الأربعينيات من عمرها تعمل فِيْ مجال الطب البديل.

للحفاظ على وظيفتها، تلجأ المرأة إلَّى حل غير عادي يتزامن قريبًا مع سلسلة من حالات الاختفاء الغامضة فِيْ المنطقة.

مسلسل “ست الحسن” يجمع هدى حسين بشقيقته سحر حسين فِيْ دراما منذ آخر مسلسل لهما “المنتحل” الذي عرض لأول مرة عام 2016.

وفِيْ المسرحية الجديدة قدمت سحر حسين شخصية “رجاء” التي تسعى بدورها للإطاحة بست الحسن للسيطرة على المنزل.

يعتبر مسلسل “ست الحسن” ثالث عمل تقدمه الفنانة هدى حسين من نوع الغموض والرعب، وهُو عمل استقطب شريحة واسعة من الجمهُور العربي والخليجي خاصة بعد النجاحات التي حققتها النجمة العظيمة. تم تحقيقه فِيْ الفترة الماضية.

من جهتها، نشرت هند البلوشي، عبر حسابها على إنستجرام، صورة للعمل، وعلقت على أنها “غاب عَنّْها لفترات طويلة” للعثور على مثل هذا العمل، متمنية لجمهُورها مشاهدة ممتعة.

ينتمي المسلسل إلَّى نوع الإثارة الذي يحكي قصصًا عَنّْ الجريمة، ويتناول أيضًا الكثير من القضايا الاجتماعية.

ويشارك فِيْ مسلسل “ست الحسن” عبد المحسن النمر وأحمد الجسمي وسحر حسين وحبيب غلوم وفاطمة الحوسني والمسرحية التي كتبها محمد وعلي شمس وإخراج باسم شابو.