سجلات الطلاب جامعة حفر الباطن تسجيل دخول 1444 ، يعد سجلات الطلاب جامعة حفر الباطن بإجراءات تسجيل الدخول لأي جامعة هو جزء أساسي لتلك الجامعة ، وذلك لهدف معرفة الطلاب والطلابات الذي يودون الالتحاق بتلك الجامعات سجلات الدخول اليها ، ومن تلك الجامعات التي يتم التسائل على سجلات الدخول اليها جامعة حفر الباطن وهي ضمن الجامعات المتميزة داخل المملكة العربية السعودية ، تابعوا معنا للتعرف على المزيد من المعلومات .

نبذة عن جامعة حفر الباطن

صدر الأمر الملكي بإنشاء جامعة حفر الباطن يوم الأربعاء 2 جمادى الآخر / 1435 هـ الموافق 2 أبريل 2014 م لتقديم العديد من البرامج الأكاديمية لطلبة المنطقة الشرقية، وتهدف هذه الجامعة إلى تعزيز القدرات. من الخريجين للانخراط في سوق العمل المحلي مع توفير البيئة التعليمية المناسبة لكل من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

كليات جامعة حفر الباطن

تضم جامعة حفر الباطن العديد من الكليات على النحو التالي

كلية جامعة الخفجي.

الكلية الجامعية بقرية العليا.

الكلية الجامعية بالنعيرية.

كليات المركز بحفر الباطن كلية الهندسة. كلية علوم وهندسة الحاسبات. كلية إدارة الأعمال. كلية المجتمع. كلية العلوم الطبية التطبيقية. كلية العلوم والدراسات المساندة. كلية التربية. كلية الصيدلة. كلية الآداب.



جامعة حفر الباطن

تعمل جامعة حفر الباطن على توفير التخصصات التالية

كلية العلوم الطبية التطبيقية بكالوريوس العلوم في علوم المختبرات الإكلينيكية. بكالوريوس العلوم في إدارة وتكنولوجيا المعلومات الصحية. بكالوريوس العلوم في التغذية العلاجية. بكالوريوس العلوم في التمريض.

كلية الصيدلة

كلية الهندسة بكالوريوس هندسة ميكانيكية. بكالوريوس الهندسة المدنية. بكالوريوس هندسة كهربائية. بكالوريوس هندسة كيميائية. بكالوريوس هندسة صناعية. بكالوريوس هندسة التصميم الداخلي.

كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي علوم الكومبيوتر و الهندسة. هندسة البرمجيات. الأمن السيبراني. علم البيانات.

كلية إدارة الأعمال بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال – التسويق. بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال – إدارة الأعمال. بكالوريوس العلوم في المحاسبة. بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال – الإدارة المالية. بكالوريوس العلوم في نظم المعلومات الإدارية. بكالوريوس في القانون.

كلية العلوم بكالوريوس العلوم في الفيزياء. بكالوريوس العلوم في الكيمياء. بكالوريوس العلوم في الرياضيات. بكالوريوس العلوم في علم الأحياء. بكالوريوس العلوم في علوم الرياضة والنشاط البدني.

كلية الآداب ليسانس الآداب في الدراسات الإسلامية. ليسانس الآداب في الاتصال والإعلام. بكالوريوس آداب في اللغة العربية. ليسانس الآداب في اللغة الإنجليزية والترجمة. ليسانس الآداب في الخدمة الاجتماعية.

كلية المجتمع دبلوم في برمجة وتقنية الحاسوب. دبلوم في تكنولوجيا الهندسة الكهربائية والإلكترونية. دبلوم في تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية. دبلوم في تقنية التقييم غير المدمر. دبلوم في تكنولوجيا الإشعاع الصناعي.

– كلية العلوم الادارية والمالية بالنعيرية بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال.

كلية العلوم والتكنولوجيا بالنعيرية بكالوريوس العلوم في الكيمياء. بكالوريوس العلوم في الفيزياء.

كلية الدراسات الانسانية بالنعيرية ليسانس الآداب في الخدمة الاجتماعية. ليسانس الآداب في اللغة الإنجليزية والترجمة. بكالوريوس آداب في اللغة العربية.

كلية العلوم الإدارية والمالية بقرية العليا بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال.

كلية العلوم والتكنولوجيا بقرية العليا بكالوريوس العلوم في علم الأحياء.

كلية الدراسات الانسانية بقرية العليا ليسانس الآداب في اللغة الإنجليزية والترجمة. ليسانس الآداب في الدراسات الإسلامية.

كلية العلوم الإدارية والمالية بالخفجي بكالوريوس العلوم في المحاسبة.

كلية العلوم والتكنولوجيا بالخفجي بكالوريوس العلوم في الكيمياء. بكالوريوس العلوم في الفيزياء.

كلية الدراسات الإنسانية بالخفجي ليسانس الآداب في اللغة الإنجليزية والترجمة. ليسانس الآداب في الدراسات الإسلامية.



نظام السجلات الطلابية بجامعة حفر الباطن

تم إطلاق نظام سجلات الطلاب من قبل جامعة حفر الباطن لتقديم العديد من الخدمات الذاتية للطلاب عبر الإنترنت ودون الحاجة إلى زيارة أي من مباني الجامعة، وأبرزها خدمة تسجيل المقررات للفصل الدراسي الجديد بالإضافة إلى لخدمات تحويل الساعات المعتمدة وطلبات النصوص الرسمية لدرجات الطالب.

السجلات الطلابية جامعة حفر الباطن تسجيل الدخول 1444

يمكننا تسجيل الدخول إلى نظام سجلات الطلاب بجامعة حفر الباطن على النحو التالي

قم بزيارة موقع جامعة حفر الباطن.

الضغط على العمداء من شريط القائمة.

اختر القبول والتسجيل من القائمة المنسدلة.

انقر فوق سجلات الطالب من قائمة الخدمات.

أدخل رقم الجامعة في حقل اسم المستخدم.

أدخل كلمة المرور ثم انقر فوق تسجيل الدخول.

نسيت كلمة المرور سجلات الطلاب بجامعة حفر الباطن

تم توفير خدمة استعادة كلمة المرور من قبل جامعة حفر الباطن حتى يتمكن جميع المستفيدين من تسجيل الدخول إلى نظام سجلات الطلاب في حالة نسيان معلومات تسجيل الدخول.

كيفية إدخال سجلات الطالب بجامعة حفر الباطن عند نسيان كلمة المرور

يمكننا اتباع الخطوات التالية لتسجيل الدخول إلى نظام سجلات الطلاب بجامعة حفر الباطن عند نسيان كلمة المرور الخاصة بك

قم بزيارة نظام سجلات الطلاب “”.

انقر فوق خيار “نسيت كلمة المرور”.

أدخل معرف المستخدم لسجلات الطالب.

اكتب كلمة المرور في الحقل المقدم.

انقر على أيقونة الإرسال الخضراء.

اتبع التعليمات لإنشاء كلمة المرور الجديدة.

العودة إلى صفحة تسجيل الدخول.

اكتب رقم الطالب الجامعي.

أدخل كلمة المرور الجديدة، ثم قم بتسجيل الدخول.

كيفية الاستفسار عن الرقم الجامعي بجامعة حفر الباطن

يمكن الاستفسار عن رقم الجامعة بجامعة حفر الباطن كالتالي

انتقل إلى نظام الاستعلام “”.

أدخل رقم الهوية في الحقل الفارغ.

انقر فوق زر البحث البني.

عرض تفاصيل رقم الجامعة.

تسجيل الدخول إلى البلاك بورد من جامعة حفر الباطن

فيما يلي خطوات تسجيل الدخول إلى جامعة البلاك بورد بحفر الباطن

زيارة موقع جامعة حفر الباطن.

قم بتمرير مؤشر الماوس فوق خيار الخدمات عبر الإنترنت.

اختر نظام Blackboard من القائمة المنسدلة.

اكتب اسم المستخدم وأدخل كلمة المرور.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

خدمات جامعة حفر الباطن الإلكترونية

حرصت جامعة حفر الباطن على تقديم عدد كبير من الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت، من أبرزها ما يلي

خدمة التنبيه لمنتصف الفصل الدراسي يستفيد أعضاء هيئة التدريس من هذه الخدمة لرفع أسماء جميع الطلاب ذوي التحصيل المنخفض خلال الفصل الدراسي، وذلك بإدخال تفاصيل الدورة بالإضافة إلى بيانات الطلاب ثم تقديم الطلب إلكترونيًا.

خدمة إلغاء الدورة أو القسم يقوم أعضاء الهيئة التعليمية بجامعة حفر الباطن بإلغاء الدورات أو الأقسام من خلال موقع الجامعة الإلكتروني بعد إضافة جميع البيانات المطلوبة ومنها سبب إلغاء القسم وتوصيات عميد الكلية. الكلية ووكيل الكلية للشؤون الأكاديمية.

خدمة تأجيل الدراسة يرغب العديد من طلاب جامعة حفر الباطن في تأجيل الدراسة لأسباب عديدة، ويمكن تقديم طلبات التأجيل بسهولة عبر موقع الجامعة الإلكتروني بعد ملء الاستمارة المخصصة لذلك، ويجب ذكر سبب التأجيل مع المرفقات المناسبة عند الحاجة للموافقة على الطلب.

خدمة تغيير التخصص قامت عمادة شؤون الطلاب بتقديم هذه الخدمة حتى يتمكن جميع الطلاب من تقديم طلبات تغيير التخصص بسهولة عبر الإنترنت، دون تكبد عناء زيارة الجامعة وإجراء الأعمال الورقية.

حساب جامعة حفر الباطن على تويتر

تم تدشين حساب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عام 1437 هـ الموافق 2015 م ليتمكن الطلاب من متابعة كافة الفعاليات والأنشطة التي تقوم بها الجامعة، وقد وصل عدد متابعين هذا الحساب إلى أكثر من 47600 متابع في الوقت الحالي، ويمكننا الانتقال الى الحساب الرسمي لجامعة حفر الباطن على تويتر مباشرة.

رابط سجلات الطلاب بجامعة حفر الباطن

التوجه إلى نظام سجلات الطلاب بجامعة حفر الباطن عبر الرابط مباشرة لتسجيل الدخول ثم البدء في الاستفادة من الخدمات المختلفة التي يقدمها هذا النظام الإلكتروني.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم حول التعرف على التفاصيل المتعلقة سجلات الطلاب جامعة حفر الباطن تسجيل دخول 1444 ، و تسجيل الدخول إلى البلاك بورد من جامعة حفر الباطن ، و نسيت كلمة المرور سجلات الطلاب بجامعة حفر الباطن ، و كيفية الاستفسار عن الرقم الجامعي بجامعة حفر الباطن .