سجل الآن | رَابِطْ وخطوات التسجيل لأداء اختبارات القدرات 2022 لطلاب الثانوية

اختبارات الكفاءة لطلاب المرحَلْة الثانوية 2022 العديد من الأسئلة على منصات التواصل الاجتماعي وفهرس بحث جوجل من قبل طلاب المدارس الثانوية لمعرفة كل التفاصيل والشُروطْ والتحقق من الكليات التي تحتاج لاجتياز اختبارات القدرة فِيْ مختلف الجامعات المصرية للحضور، لذلك سيظهر موقع ثقفِيْني انتم الجامعات التي تتطلب اختبارات القدرات الاداء والرَابِطْ وخطوات التسجيل لاخذ اختبارات القدرات لتلك الجامعات.

ما هِيْ الجامعات التي تحتاج إلى اجتياز اختبارات القدرات

هنا سيوضح لك موقع ثقافني جميع الكليات المطلوبة لاجتياز اختبارات القدرات للطلبة ليتم قبولهم، وهنا الكليات التي تتطلب اجتياز اختبارات القدرات فِيْ مناطق مختلفة من الجمهُورية على النحو التالي

كليات التربية الرياضية

كليات الإعلام

كلية الفنون الجميلة لقسمي الفنون والعمارة

كلية التربية الموسيقية بالزمالك (جامعة حَلْوان)

كليات التربية الرياضية

كلية التربية الفنية (جامعة حَلْوان جامعة المنيا).

كليات الفنون التطبيقية (جامعة حَلْوان، جامعة بنها، جامعة بني سويف، جامعة دمياط).

كلية التربية النوعية لشعبتي التربية الفنية والتربية الموسيقية

كلية التربية النوعية لتقسيم المسرح التربوي (جامعة المنصورة وفروعها فِيْ منية النصر وميت غمرة)

كلية التربية قسم التربية الفنية (جامعة الإسماعيلية، جامعة السويس، جامعة قناة السويس).

كليات التمريض

المعاهد الفنية للتمريض

الكليات التي تتبع الجامعات التكنولوجية هِيْ كالتالي جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة جامعة الدلتا التكنولوجية جامعة برج العرب للتكنولوجيا الجامعة التكنولوجية 6 اكتوبر الجامعة التكنولوجية ببنى سويف الجامعة التكنولوجية الجديدة بأسيوط جامعة طيبة للتكنولوجيا جامعة مصر الدولية التكنولوجية جامعة سمنود للتكنولوجيا الكلية التقنية المصرية الألمانية بأسيوط كلية التكنولوجيا “عرض تجريبي” بالفِيْوم



كيفِيْة التسجيل إلكترونيًا لإجراء اختبارات القدرات 2022

هناك العديد من الخطوات البسيطة التي يجب على حاملي شهادة الثانوية العامة اتباعها للتسجيل عبر الإنترنت لإجراء اختبارات الكفاءة للانضمام إلى الجامعات التي تتطلب اجتياز تلك الاختبارات. فِيْما يلي خطوات التسجيل كَمْا يلي