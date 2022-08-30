سجل الاذاعة المدرسية doc ، دائماً ما تقوم العديد من المدارس التعليمية بعمل المسابقات التي تتعلق بالاذاعة المدرسية ، مما تجعل هنالك تنافس يسعى العديد من الطلاب للحصول على أفضل إذاعة مدرسية لعرضها أمام مختلف الطلاب والمعلمين داخل المدرسة ، مما يؤدي الى ارتفاع الروح المعنوية والنشاط الإيجابي لدى الطلاب وبالتالي يزيد من تركيزهم في الفصول الدراسية المختلفة لجميع المراحل، تابعوا معنا .

راديو المدرسة

الإذاعة المدرسية عبارة عن مجموعة من الفقرات الثقافية المتنوعة المتميزة التي يقدمها طالب أو طالبة في مدارس مختلفة، ويتم اختيار الفقرات المتعلقة بالراديو بمساعدة المدرسين في المدرسة، حيث يتم ذلك وفق ترتيب مسبق و التنسيق، أي أنهم لا يذهبون بشكل عشوائي، ويشار إلى أن الراديو يعمل بشكل دائري على جميع صفوف المدرسة ومن مختلف المراحل، خلال عام دراسي واحد، وأكثر ما يميزه الراديو هو إمكانية من استخدامه للعديد من الأشياء الإيجابية المختلفة، مثل الإعلان عن شيء يهم جميع الطلاب مثل الرحلات المدرسية أو لتكريم معلم أو طالب، أو لإحياء ذكرى أو مناسبة معينة.

محتوى سجل الراديو المدرسي

سجل الراديو المدرسي له أهمية كبيرة بسبب محتواه البارز والمهم للغاية. نوضح من خلال النقاط التالية محتوى المحضر على النحو التالي

أهمية الإذاعة المدرسية.

جدول الإذاعة المدرسية للفصل الدراسي الأول.

جدول الإذاعة المدرسية للفصل الدراسي الثاني.

جدول متابعة الراديو المدرسي.

مسابقات الإذاعة المدرسية.

تكريم الطلبة المتفوقين في الإذاعة المدرسية.

تكريم المعلمين المتميزين.

أفضل مستوى برنامج نشاط إذاعي.

أفضل راديو على مستوى الفصل.

قطاعات الإذاعة المدرسية

وتجدر الإشارة إلى أن الإذاعة المدرسية تتكون من العديد من الفقرات المميزة والرائعة، والتي تزود الطلاب دائمًا بمعلومات إيجابية ومفيدة بشكل كبير ومستمر. جاء على النحو التالي

مقدمة عن الإذاعة المدرسية.

فقرة تلاوة باب من القرآن الكريم.

فقرة حديث الرسول.

فقرة الحكمة اليوم.

فقرة هل تعلم.

خاتمة راديو المدرسة.

فقرة النشيد الوطني.

ما هي أهداف الإذاعة المدرسية

تتمتع الإذاعة المدرسية بمجموعة من الأهداف التي نجحت في تحقيقها. وفيما يلي قائمة تضم أبرز هذه الأهداف وهي كالآتي

تعمل على رفع مستوى المعرفة العلمية والثقافية للطلاب المختلفين من خلال الشرائح الإذاعية المختلفة.

ينمي المهارات الاجتماعية للطلاب والطالبات ويعزز محاور الاتصال والتواصل بشكل كبير كونهم مستمعين للراديو.

إنه يعمل على تعزيز وتقوية اللغة وصحة النطق لدى الطلاب المستمعين المختلفين، ناهيك عن تعزيز مهارات الاستماع.

يساهم بشكل كبير وواضح في الكشف عن المواهب المختلفة لدى الطلاب في المدرسة، وكذلك العمل على تطويرها.

زيادة الترابط والتواصل بين الطلاب والقرآن الكريم والأحاديث النبوية حيث تُقرأ في الراديو.

تطوير مهارات الطالب في البحث، حيث سيتطلب الطالب المكلف بالراديو إعدادًا وبحثًا جيدًا قبل التقديم.

يساهم في تقوية شخصية الطالب لأنه فرصة يقدم من خلالها الطالب فقرته أمام عدد كبير من الطلاب من معلمين وإداريين.

وثيقة سجل الإذاعة المدرسية

يمكن الحصول على سجل الراديو المدرسي بتنسيق ملف Word doc من خلال الرابط التالي “” مباشرة، حيث يتيح الرابط عرض سجل كامل لمحتوى الراديو المدرسي. مباشر عن طريق الرابط التالي “” مباشرة، وما يميز ملفات الورد هو إمكانية إعادة صياغتها وتعديلها حسب رغبة المشرفين أو القائمين على بث الدراسة.

سجل راديو المدرسة بتنسيق PDF جاهز للطباعة

تتم عملية تنزيل تسجيل الراديو المدرسي PDF من خلال الرابط التالي “” مباشرة، حيث يمكن طباعة ملف PDF بسهولة دون أي تغيير في محتوى الملف، مع مراعاة أنه يصبح إجراء تحرير أو تعديل على الملف. مدرسة ملف سجل الراديو، لكنها تشمل كل ما يتعلق بالبث المدرسي في صورة جيدة.

سجل الاذاعة المدرسية doc ، تعتبر الاذاعة المدرسية عبارة أنشطة يقوم بسردها مجموعة من الطلاب أمام باقي المدرسة من الطلاب والمدرسين ، بحيث تتميز بالعديد من الفقرات الثقاية ، مما يتم مساعدة الطلبة المقدمين للإذاعة من قبل المدرسين في إختيار الموضوعات .