حكَمْت محكَمْة فِيْ شنغهاي على الملياردير الصيني الكندي شياو جيان هُوا بالسجن 13 عامًا وتغريم شركته 8.1 مليار دولار، وهُو رقم قياسي للصين.

وشهدت المحاكَمْة ظهُور شياو علنًا لأول مرة منذ عام 2017، عَنّْدما نُقل من غرفته فِيْ فندق فور سيزونز فِيْ هُونغ كونغ، حيث كان يقيم لعدة سنوات بعد فراره من الصين.

قالت محكَمْة شنغهاي إن شياو وتومورو هُولدنجز، التي لم تظهر علنًا منذ عام 2017، اتُهمت بسرقة ودائع عامة والاستخدام غير القانوني للأموال والرشوة.

وأضافت أنه تم تخفِيْف العقوبة لأن كلاً من شياو الصيني المولد وشركته اعترفوا بجرائمهم وتعاونوا فِيْ إعادة المكاسب غير المشروعة وإعادة الخسائر.

وقالت المحكَمْة إن شياو وشركته “انتهكوا بشكل خطير نظام الإدارة المالية” و “أضروا بالأمن المالي للدولة”، حيث فرض رجل الأعمال غرامة إضافِيْة قدرها 6.5 مليون يوان على الجرائم.

وقالت وزارة الخارجية الكندية إنها على علم بتقارير إعلامية عَنّْ الحكَمْ وأن مسؤوليها سيراقبون القضية ويضغطون من أجل منح شياو زيارة قنصلية.

ذكر تقرير هُورون عَنّْ أغنى رجل فِيْ الصين أن شياو كان قائدا طلابيا وكانت ثروته قبل اختفائه حوالي 6 مليارات دولار.

التحقيق مع شياو وشبكته المالية، التي تضم أكثر من 40 مؤسسة مالية، هُو جزء من جهد حكومي أكبر لقمع الأنشطة غير القانونية وتحقيق الاستقرار المالي.

سيطر المنظمون الصينيون على 9 شركات مالية مرتبطة بشياولونغ فِيْ منتصف عام 2022، بعد الاستيلاء على بنك الممول “باوشانغ” قبل عام، وعزا ذلك إلَّى مخاطر الائتمان “المرتفعة” للبنك.

فِيْ عام 2022، صنف البنك المركزي الصيني Xiao Investment Group من بين العديد من “الشركات المالية القابضة” التي احتاجت إلَّى تدقيق فِيْ هِيْكل ملكيتها، والمعاملات ذات الصلة ومصادر التمويل.

تهتم إدارة الرئيس شي جين بينغ بشكل كبير بالسيطرة على المخاطر المالية فِيْ اقتصاد يواجه رياح إغلاق معاكسة بسبب فِيْروس كوفِيْد وركود سوق العقارات، حيث أعلنت بكين فِيْ يونيو الماضي نجاح حملتها ضد فساد المؤسسات المالية. التي استجوبت وعاقبت عشرات المسؤولين بهدف الحد من المخاطر. وتعزيز حوكَمْة الشركات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ ون بين يوم الجمعة فِيْ بكين “بعد التحقيق الذي أجرته السلطات المعَنّْية، اتهم شياو جيان هُوا بارتكاب أفعال إجرامية سابقة من قبل الوكالات المعَنّْية فِيْ الصين”. جنائيًا وفقًا للقانون، فلا يحق له الحصول على الحماية القنصلية لمواطني الدول الأخرى “.