سحابة ضخمة وبروق في سماء المدينة المنورة

وثقت مقاطع الفيديو المتداولة هطول أمطار معتدلة في أجزاء من منطقة المدينة المنورة، وكذلك الرعد والبرق اللذان أضاءا السماء.

#rain_city # المدينة المنورة pic.twitter.com/LInMIolmhZ

– جبل. (@ UDuoQo0EFWCQt3o) 14 أغسطس 2022

ورصد “El Ciudadano” مقاطع فيديو تدور في سماء المدينة المنورة مشرقة بالبرق، بالإضافة إلى ظهور سحابة كبيرة فيها.

#المملكة العربية السعودية 🇸🇦 سحابة #المدينة المنورة منذ قليل .. الحمد الله pic.twitter.com/WkKdQcPKQl

– طقس العرب – السعودية (ArabiaWeatherSA) 14 أغسطس 2022

وسقطت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من منطقة المدينة المنورة، مما أدى إلى رطوبة الأرض.

تنبيه المدينة المنورة

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر تحذيراً من حالة الطقس لمنطقة المدينة المنورة من أتربة مرتفعة وعواصف رعدية مصحوبة بآثار منها نشاط الرياح السطحية وضعف الرؤية.

وأوضح المركز أن القضية تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية، المهد، الأكحل، الفارعة، الهندية، اليتامة، وادي الفارع، العلا، العُلا. سيستمر Ais و Khaybar حتى 900 مساءً.