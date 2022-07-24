سحب البنك سيارة منتهية بالتملك جريمة جنائية في هذه الحالة

أكد المستشار القانوني عبد الرحمن الربيعي، أن البنك لا يحق له إخراج سيارة منتهية الصلاحية من ممتلكات العميل، في حالة تأخره عن السداد، دون أمر قضائي.

فيديو | المستشار القانوني عبد الرحمن الربيعي لا يحق للبنك إزالة ممتلكات منتهية الصلاحية من سيارة العميل دون أمر من المحكمة، حيث يعتبر هذا التصرف جريمة جنائية وانتهاك للخصوصية.#day_news#الإخبارية pic.twitter.com/Pc7vy5Rf9A

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 23 يوليو 2022

الحق في الدعوى الجنائية

وأضاف الربيعي خلال مداخلته على قناة الإخبارية “لك الحق في رفع دعوى جنائية في هذا الأمر، لأن الناس ممنوعون ولهم سياراتهم ومنازلهم ولا يمكن تفتيشهم إلا بأمر”. . “للجمهور. المالية “.

التحقق من صلاحية عقد الإيجار

وتطرق المستشار القانوني إلى موضوع العقود وقال “يجب على المستأجر التأكد من أن الإيجار في مصلحته، لأن معظم العقود التي أبرمناها هي في مصلحة المؤجر”.