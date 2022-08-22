“سحب الكفاءة المالية من النصر”.. تطور رسمي فِيْ قضية لاجامي

وشهدت الساعات الماضية .. تقدم نادي الخليج بشكوى رسمية لـ “سحب” شهادة “الكفاءة المالية” للنصر قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

حصل النصر على شهادة “الأهلية المالية”. لتدوين صفقاتك الصيفِيْة الجديدة ؛ وهم “رحمن غريب، الكولومبي ديفِيْد أوسبينا، الإيفواري جيزلان كونان، البرازيلي لويس جوستافو”.

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دعوى خليجية، سحب الشهادة ؛ بسبب عدم السداد الدولي مبلغ نصف مليون ريال “بدل تدريب” لاتفاقية العقد مع المدافع الدولي علي لقمي.

ووقع النصر عقدا مع العجمي فِيْ السوق الصيفِيْ قبل “ 2022 ” الماضي قادمًا من صفوف فريق نادي الفاتح لكرة القدم الأول، بعد أن بدأ اللاعب مسيرته الكروية فِيْ الخليج.

* حَقيْقَة سحب شهادة “الأهلية المالية”.

وفِيْ هذا السياق أعلن المحامي الرياضي أحمد الأمير تصحيح موقف نادي النصر فِيْ قضية لقمي. واستحالة سحب شهادة “الأهلية المالية”.

وأشار الأمير، عبر حسابه الرسمي على موقع المدونات الصغيرة “تويتر”، إلَّى أن “بدل التدريب” يتم دفعه مقابل تسجيل اللاعب كلاعب محترف لأول مرة، بشرط ألا يتجاوز عمره 23 سنة، للجميع. الأندية التي تدربت فِيْها سابقًا.

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وأوضح القانون الرياضي أنه فِيْ حالة انتقال اللاعب مرة أخرى، فإن ناديه السابق فقط يحق له الحصول على “بدل تدريب”.

وأضاف الأمير “لقمي انتقل إلَّى النصر من الفاتح، بعد شراء عقده، وهُو ما يعَنّْي أن اللاعب سبق أن سجل كلاعب محترف، قبل أن ينتقل إلَّى قلعة العلم”.

وشدد أحمد الأمير على أن من يستحق فِيْ هذا الوضع الراهن “علاوة تدريب” هُو الفتح فقط وليس الخليج.

واختتم الأمير تغريدته. قائلًا “إذن فالقرار الصادر ليس نهائيًا ويخضع للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي، لذا فهُو لا يعتبر من متطلبات الرخصة، ولا يدخل ضمن مدته!”