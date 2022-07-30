سحب رعدية الآن مصحوبة بغبار وأتربة على 6 مناطق

وتشهد الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق الرياض والقصيم ونجران وعسير وجازان، الآن، وجود سحب عاصفة ممطرة مصحوبة برياح سفلية نشطة تثير الغبار وتقلل المدى الأفقي. الرؤية.

طقس اليوم

وقال المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، إن الفرصة مواتية لعواصف رعدية متوسطة إلى شديدة، والتي ستؤدي إلى تدفق الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وأمطار باردة في منطقتي عسير وجازان. .

فيما تستمر احتمالية تشكل سحب عاصفة ممطرة مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار والأتربة في أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم وأجزاء من منطقتي نجران والباحة، يمتد تأثيرها جنوبا. أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.