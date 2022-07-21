سحب رعدية على نجران حتى الثامنة مساء 

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم، من تكوّن رياح نشطة وأمطار رعدية في منطقة نجران، وتأثيراتها المصاحبة تشمل نشاط الرياح السطحية وانخفاض مدى الرؤية فوق مدينة نجران والخرخير والمحافظات. حبونة، بدر الجنوب، ثار، يدمة، خباش وشرورة.

وأشار المركز إلى أن الوضع مستمر – بإذن الله – حتى الثامنة ليلاً.

توقعات الطقس لهذا اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الخميس، استمرار ظهور السحب الممطرة في مناطق نجران وجازان وعسير والباحة بمنطقة الرياض (وادي الدواسر) مصحوبة بالنشاط. في الرياح السطحية وانخفاض في مدى الرؤية الأفقية.

ولا يُستثنى من ذلك ظهور العوالق والغبار المُثار في أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، مع استمرار الطقس شديد الحرارة في أجزاء من تلك المناطق.