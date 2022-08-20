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سحب رعدية وأتربة مثارة على مكة المكرمة حتى الـ 6 صباحًا

كتب newsaفي آخر تحديث

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن تعرض منطقة مكة المكرمة للرياح والعواصف الرعدية النشطة التي تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن المدن المتضررة من الإنذار هي الشعيبة والليث. ستبقى حالة التأهب حتى السادسة من صباح يوم السبت.

ارتفعت سحب الرعد والغبار بمكة المكرمة حتى الساعة السادسة صباحا - المواطن

وأشار المركز إلى أن ثول وجدة ورابح وخليص وعسفان تأثرت بالأتربة المرتفعة والرياح النشطة وضعف الرؤية الأفقية، وستظل حالة التأهب حتى الساعة 6 صباح يوم السبت.

ارتفعت سحب الرعد والغبار بمكة المكرمة حتى الساعة السادسة صباحا - المواطن

في نفس السياق ؛ وحذر المركز من حدوث عواصف رعدية ونشاط للرياح السطحية وانتشار الغبار. وتستمر حالة التأهب في جموم العاصمة المقدسة وبحرة وهدى الشام حتى السادسة من صباح السبت.

ارتفعت سحب الرعد والغبار بمكة المكرمة حتى الساعة السادسة صباحا - المواطن