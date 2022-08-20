سحب رعدية وأتربة مثارة على مكة المكرمة حتى الـ 6 صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن تعرض منطقة مكة المكرمة للرياح والعواصف الرعدية النشطة التي تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن المدن المتضررة من الإنذار هي الشعيبة والليث. ستبقى حالة التأهب حتى السادسة من صباح يوم السبت.

وأشار المركز إلى أن ثول وجدة ورابح وخليص وعسفان تأثرت بالأتربة المرتفعة والرياح النشطة وضعف الرؤية الأفقية، وستظل حالة التأهب حتى الساعة 6 صباح يوم السبت.

في نفس السياق ؛ وحذر المركز من حدوث عواصف رعدية ونشاط للرياح السطحية وانتشار الغبار. وتستمر حالة التأهب في جموم العاصمة المقدسة وبحرة وهدى الشام حتى السادسة من صباح السبت.