سحب رعدية ورياح نشطة تحد الرؤية على عسير والرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، تنبيهًا بشأن تعرض منطقة عسير للرياح النشطة والعواصف الرعدية، مما أدى إلى انخفاض مستويات الرؤية الأفقية.

التنبيه المذكور يتأثر بـ بيشة وتثليث وطريب، وتستمر حالة التأهب حتى الساعة 1 صباح غد الجمعة.

كما أصدرت تحذيرا بشأن تعرض منطقة الرياض للرياح النشطة والعواصف الرعدية، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات الرؤية الأفقية.

يتأثر التنبيه أعلاه بـ الأفلاج، الحارق، الخرج، الرضعية، الدلم، السليل، العاصمة الرياض، ثادق، حريميلة، حوطة بني تميم، الرامة ووادي- الدواسر وتستمر حالة الاستنفار حتى الواحدة فجرا من يوم الجمعة.

توقع هطول أمطار متراكمة لمدة 5 أيام

وتوقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم الدكتور عبد الله المسند، في وقت سابق، أن تتغلغل حالة الأمطار الصيفية بشكل أعمق في أجواء الربع الخالي اليوم، متوقعا أن تكون قوتها أقوى من ذي قبل.

توقع هطول أمطار

وتابع المسند، عبر حسابه على تويتر، اليوم الخميس، توقع هطول أمطار على أجزاء من الربع الخالي وسلطنة عمان واليمن والإمارات، وقد تمتد شرقا حتى نجران. مشيراً إلى أن الوضع استمر عدة أيام والله أعلم.

وأضاف “كتلة من الرطوبة الجوية قادمة من بحر العرب تحملها بإذن سيده الرياح الموسمية التي تؤثر على النصف الجنوبي من شبه الجزيرة العربية، ويتمتع الربع الخالي بدرجات حرارة أقل من معدلاته السنوية بسبب الأمطار”. الصيف “. الموقف.

وأضاف “الأمطار المتراكمة متوقعة من اليوم وحتى الخمسة أيام القادمة بسبب حالة الأمطار الصيفية. هذا والله أعلم”.