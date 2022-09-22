سحب ملعب “مرسول بارك” من النصر.. مفاجأة تهز الشارع السعودي

فِيْ مفاجأة من العيار الثقيل، يهدد الفريق الكروي الأول لنادي النصر الآن بعدم لعب مبارياته على ملعب جامعة الملك سعود “مرسول بارك”، خلال الفترة المقبلة.

تمكن نادي النصر من استئجار الملعب من جامعة الملك سعود عام 2022 لمدة 10 سنوات كاملة. لنسميها “ماسنجر بارك”.

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وقبل الانتصار لعب أول فريق كرة قدم فِيْ نادي الهلال على ملعب الجامعة لمدة 3 سنوات كاملة. فاز بدوري أبطال آسيا 2022.

* الانسحاب من ملعب “مرسول بارك” بنادي النصر

وفِيْ هذا السياق، كشف الإعلامي الرياضي الكبير وليد الفرج، عَنّْ إمكانية سحب ملعب “مرسول بارك” من نادي النصر فِيْ أي وقت.

وأشار الفراج، عبر برنامج “أكشن مع وليد”، إلَّى أن ملكية الاستاد تعود إلَّى جامعة الملك سعود، وليس لشركة النصر أو شركة “مسول”، ولا حتى لوزارة الرياضة السعودية.

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وأشار الصحفِيْ الرياضي الكبير إلَّى أن جامعة الملك سعود تستخدم الملعب فِيْ العديد من المناسبات الخاصة، بعيدًا عَنّْ كرة القدم. لأنه لا يقتصر على النصر.

وأضاف وليد الفرج “لذلك قد لا يستمر النصر فِيْ استخدام الملعب بسبب بعض أنشطة هِيْئة تطوير الرياض”.