كشف أنمار الهِيْلي، رئيس نادي الاتحاد، عَنّْ حَقيْقَة أن النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله كان “غير كفؤ” فِيْ مباراة الرائد.

فاز الاتحاد بنتيجة (1-0) على الفريق الكروي الأول لنادي الرائد، فِيْ اليوم الثالث من منافسات الدوري السعودي راشن 2022-2023.

اقرأ أيضا

حَقيْقَة إيقاف حمدالله بعد مباراة الرائد و “سحب” نقاط من الاتحاد

وبعد المباراة تقدم مجلس إدارة الرائد بشكوى ضد مشاركة حمدالله. جاء ذلك نتيجة قيام مركز التحكيم الرياضي برفع عقوبة الإيقاف المؤقت “4 أشهر” ؛ قرار أطلق العَنّْان لجدل قانوني واسع.

* رد الهِيْلي على أزمة تورط الحمد الله مع الرائد

ونقل الصحفِيْ الرياضي عدنان جستينية عَنّْ الهِيْلي قوله أن إدارة العميد اتصلت بالاتحاد السعودي لكرة القدم. اما احقية مشاركة الحمد الله على الرائد ام لا.

وقال جستينيا فِيْ تصريحات متلفزة إن الهِيْلي أكد حصول النادي على موافقة الاتحاد السعودي لكرة القدم. عَنّْ مشاركة النجم المغربي الكبير فِيْ المباراة.

أنظر أيضا

ولعب الهلال “كأس لوسيل” رغم ترشيح النصر. أغرب مفاجآت 2022!

نفت وسائل إعلام رياضية، احتمال سحب نقاط المباراة من الرائد إلَّى الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد، بعد التأكد من صحة مشاركة حمدالله.

يشار إلَّى أن الاتحاد يحتل المركز الثالث فِيْ جدول الدوري السعودي 2022-2023 برصيد 7 نقاط.