سحر الخلطة القنبلة لتسمين وتوريد الوجة والخدود والشفايف وشد التجاعيد نهائيا بدون عمليات تجميل لوجة رائع كالبدر

مزيج سحر القنبلة لتغذية وتغذية الوجه وعظام الخد و امتلئ ونفخ الخدود والشفاه. هناك العديد من الفتيات والنساء اللواتي يحبن الظهُور بمظهر جذابات ويحبن تناسق الميزات لجعلها مقبولة ومريحة عند رؤيتها من قبل شخص ما واستعادة ثقتها بنفسها، لذلك يبحثن عن العديد من الوصفات أو طرق صنعها. الخدود والشفاه ممتلئة أيضا لأنها من علامات الجمال للمرأة، وهناك الكثير ممن لا يحبون فكرة النفخ فِيْ صالونات التجميل وغيرها من الأساليب غير القانونية التي يمكن أن تضر بجلدهم، لذلك يريدون طريقة النفخ بطريقة صحية دون استئناف. . إلى مراكز التجميل أو الطرق الأخرى، ومن هنا نخبرك بأفضل الطرق الصحية التي يمكن القيام بها فِيْ المنزل، وهِيْ الخميرة المعروفة بفوائدها المتعددة، وهذا ما سنتعلمه فِيْ السطور القليلة القادمة.

مزيج سحر القنبلة لتغذية وتغذية الوجه وعظام الخد

الخميرة من المواد الطبيعية التي يمكن استخدامها فِيْ العديد من الوصفات وأيضاً للعديد من التركيبات التي تستخدم فِيْ مستحضرات التجميل والتي تستخدم لجميع أنواع البشرة، لأنها تعمل على استعادة صحة خلايا الجلد وتعمل على نضارتها وحيويتها لأنها يتكون من الأحماض الأمينية وبعض البروتينات الهامة والمعادن والفِيْتامينات وكذلك مضادات الأكسدة الخاصة. مع الأكسدة وهذه المكونات، تساعد جميعها على تنشيط خلايا الجسم والجلد بشكل عام، وبالتالي مساعدة الجلد على حشو الخد والوجه دون الانخراط فِيْ عمليات التجميل وغيرها من الطرق غير المرغوب فِيْها التي تضر الجلد، وتساعد أيضًا على توحيد لون البشرة وإزالة التصبغ والتسمير، لذلك سنتعرف على الوصفة فِيْ السطور التالية.

قناع الخميرة والعسل

المكونات

علبة زبادي من اختيارك ويفضل بلدية.

ملعقتان من العسل الأبيض الطبيعي.

تُباع ملعقة كبيرة من الخميرة فِيْ العطار أو الأفران المخبوزة.

فاكهة الليمون المعصور.

طريقة التحضير

ضعي الخميرة والعسل والليمون واللبن فِيْ وعاء صغير.

ثم يقلب جيدا حتى يتجانس تماما.

ثم يوضع على الجلد ويترك لمدة 15 دقيقة.

ثم يُفرك بلطف فِيْ الجلد بحركات دائرية.

ثم تغسل وجهها بالماء الفاتر لإزالة أي شوائب من دهن الزبادي.

للحصول على نتيجة أسرع، يوصى بتكرار هذه الوصفة مرة أو مرتين فِيْ الأسبوع.

قناع الخميرة والنشا