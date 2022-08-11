“سحر” السومة ينتقل من الأهلي إلَّى الملاعب القطرية.. ماذا حدث

حتى قبل مشاركته فِيْ أول مباراة تنافسية له مع العربي، انتقل سحر الأسطورة السوري عمر السومة مهاجم الأهلي السابق إلَّى الملاعب القطرية.

وانتقل السومة فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي من الأهلي إلَّى الفريق الأول للنادي العربي القطري. لموسم رياضي، على سبيل الإعارة.

اقرأ أيضا

“تحقيق عاجل فِيْ قضية النصر” .. اكتشاف مؤامرة ضد الاتحاد والحمد الله

قرار تاريخي | وتعرض ثلاثي حمدالله والهلال والنصر للتهديد بالإيقاف لمدة 6 أشهر

تقدم مثير فِيْ النصر | قنبلة Talesca … تسرب وإلغاء و 3 صفقات مفاجئة

جاء رحيل الأسطورة السورية من قلعة الراقي. بعد أن نزل الفريق “لأول مرة فِيْ تاريخه”، إلَّى الدوري الأصفر.

* سحر السومة تنتقل للدوري القطري

وتم بيع جميع “20000” تذكرة مطبوعة لديربي العربي والريان فِيْ ملعب لوسيل لكأس العالم، على الرغم من أن المدرجات كانت خالية فِيْ معظم مباريات الدوري القطري.

يستقبل العربي، فِيْ تمام الساعة 740 مساء اليوم الخميس، أول فريق كرة قدم لنادي الريان، فِيْ اليوم الثاني من دوري قطر 2022-2023.

أنظر أيضا

بن نافل “يمنع” رحيل نجم الهلال .. وفجأة يجدد عقده ..

الأهلي “يطرد” اتفاقه الجديد .. قنبلة النافع عام 2022

ومن المقرر أن يشهد الديربي أول مشاركة لسوما مع فريقه ؛ حيث أعلن عَنّْ استعداداته الفنية والبدنية خلال الدورات التدريبية الماضية.

يشار إلَّى أن العربي فاز بأول مباراة له فِيْ الدوري، بهدفِيْن مقابل صفر، على نادي قطر، فِيْ غياب السومة.