سحر الطبيعة يجذب الأنظار للعارضة ويحاكي الأفلام المصورة

تداول مقطع يظهر سحر الطبيعة في محافظة العارضة جنوب شرقي منطقة جازان. كما بدت الإبل ترعى النباتات الطبيعية في مشهد خلاب.

سحر الطبيعة في محافظة العارضة جنوب شرق منطقة جازان pic.twitter.com/lHgaOCd1Bd

– الشمري 🇸🇦 (@ dd1etm21) 25 يونيو 2022

وحظي المقطع بإعجاب شديد بسبب المناظر الطبيعية الخلابة للمملكة العربية السعودية. ومشهد الجمال الذي يشبه الافلام.

تحذيرات شخصية

كما لفت مستخدمو تويتر الانتباه إلى أهمية الموقع الطبيعي وحاجته إلى إدارة متكاملة من قبل متخصصين للحفاظ على نباتاته وحيواناته.

ومن التعليقات، تكرر التحذير من اقتحام شجرة المجرمين الخبيثة للمكان بشكل وبائي، وسط دعوات للتنبيه قبل فوات الأوان والحاجة إلى حلول مكلفة ومدمرة.

أشارت بعض التغريدات إلى أنها كريهة الرائحة، ولا تصلح للظل وتشوه النظرة العامة، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على الحياة النباتية.