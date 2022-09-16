سحر فوزي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها “راما” بصور من طفولتها

احتفلت الفنانة السورية، سحر فوزي، بعيد ميلاد ابنتها “راما”، بكلمات مليئة بالحب، حيث وصفتها بـ “فرحة حياتها”، متمنية لها السعادة الدائمة، كَمْا شاركت مقاطع فِيْديو قديمة جلبتها لها. معا. .

ظهرت فوزي فِيْ مقاطع الفِيْديو التي نشرتها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة من اللقطات العفوية والمضحكة التي جمعتها مع ابنتها راما، بالإضافة إلَّى صورهما القديمة معًا، وأرفقت الفِيْديوهات بتعليق يعبر عَنّْ حبها العميق لها. بنته.

وكتبت الفنانة السورية “حياتي هِيْ حياتي وعيني تتألق كل عام وأنت بخير .. الله يوفقك صباح الخير واتمنى لك فرحتي بتخرج يارب وتحقق ما تشتهِيْه يا روح.” من فرحة أمي وأمي.

وتلقت فوزي تهنئة من أقرانها فِيْ الوسط الفني بعيد ميلاد ابنتها ومنهم الفنانة نادين سلامة التي علقت بقولها “أنتم مباركة وأتمنى أن تكوني سعيدة معها وترى فِيْها أحلى عروس. “

كَمْا تدلى المتابعون بتعليقات تمنوا لها حياة مديدة من الخير والسعادة والنجاح لابنته راما، حيث علق أحد المتابعين “كل الحياة يا رب لأجمل راموم”. حب لهم، وعلق آخر “اللهم بارك الله فِيْك يا فناننا الغالي.

جدير بالذكر أن فوزي لديه ولدان، ابنته “راما” التي تركت التمثيل وذهبت إلَّى أوبرا برلين، ونجله “سومر” الذي يدرس فِيْ الخارج خارج سوريا.

وكانت فوزي قد أكدت خلال ظهُور إعلامي سابق أنها لم تحزن على رحلة أبنائها وقطعتهم عَنّْها، فكل منهم يبني أحلامه ومستقبله، مشيرة إلَّى أن “راما” تركت التمثيل لأنها لم تفعل. تجد حلمها فِيْ هذا المكان، وينصحها فوزي دائمًا بعدم التصرف عاطفِيْاً، إلَّى جانب الثقة فِيْ عقلها أكثر من قلبها، على حد تعبيرها.

سبب طلاق سحر فوزي

كَمْا قالت الفنانة السورية إن سبب طلاقها من زوجها يعود إلَّى العَنّْف اللفظي الذي تعرضت له، إضافة إلَّى أنه كان يضربها أحيانًا، الأمر الذي شجعها والداها على اتخاذ قرار الانفصال.، حتى يتمكن الأطفال من العيش فِيْ بيئة أكثر أمانًا وسلامًا.

على الصعيد الفني، كان آخر أعمال الفنانة سحر فوزي مسلسل “باب الحارة 12″، تأليف مروان قاووق وإخراج محمد زهِيْر رجب، والذي تناول مجددًا الصراع بين “أبو مصطفى وأبو النار”. “، حيث حاول” أبو مصطفى “تحريض أهل الحي على عدوه أبو النار، ليغادر الحي مع ابنه يحيى.