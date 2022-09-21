سحر فوزي تفاجئ الجمهُور بملامحها فِيْ أحدث إطلالاتها.. وشمس الكويتية تتفاعل

أحدث إطلالات الفنانة السورية سحر فوزي، تفاعلاً واسعاً مع الجمهُور، مشيرة إلَّى أنها بدت مختلفة فِيْ ملامحه، بعد خضوعها لجلسة مكياج وتسريحة شعر.

ووثقت فوزي إطلالتها الجديدة عبر حسابها على إنستجرام، والذي ظهرت فِيْه خلال جلسة مكياج فِيْ مركز إميليا، تعود ملكيتها لزميلتها الفنانة السورية إمارات رزق.

بدت سحر سعيدة بإطلالتها الجديدة وبعثت برسالة شكر قائلة “شكرا للخالق وسام حسينو مكياج عالي شكرا لك اميلا بيوتي سنتر شكرا لك هاني الاطرش على تسريحة الشعر شكرا لك. لحبك ورعايتك “.

تفاعلت الفنانة الكويتية شمس مع إطلالة سحر فوزي، وتغزلت معها قائلة “يا جمالو”. وعلقت الفنانة السورية ديما الجندي “بجمالك بجمالك”، وغيرها من التعليقات الإيجابية.

كَمْا قال لها آخرون مازحا عَنّْ شخصيتها “أم بشير” فِيْ باب الحارة، حيث كتب أحد المعلقين “أم بشير كَيْفَ تعاملينه، كَيْفَ تشعرين، هل تلبس ولها جمال معه بعد ابو بشير مما يراه “. وأضاف آخر “إني إرتحلت معك يا أبو بشير”.

بينما أشار المعلقون إلَّى أن المظهر الجديد لسحر فوزي جعلها تبدو أصغر سناً، كتبت تعليقًا “أنت جميلة جدًا وشابة ولون شعرك مجنون، أنا لا أهتم بك”.

سحر فوزي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها راما …

من ناحية أخرى؛ احتفلت الفنانة سحر فوزي، مؤخرًا، بعيد ميلاد ابنتها “راما”، بكلمات مليئة بالحب، حيث وصفتها بـ “فرحة حياتها”، متمنية لها السعادة الدائمة، كَمْا شاركت مقاطع فِيْديو قديمة جلبتها لها. . معاً.

ظهرت فوزي فِيْ مقاطع الفِيْديو التي نشرتها عبر حسابات موقعها الإعلامي بمجموعة من اللقطات العفوية والمضحكة التي جمعتها مع ابنتها راما، بالإضافة إلَّى صورهما القديمة معًا، وأرفقت الفِيْديوهات بتعليق عبرت فِيْه عَنّْها. حب عميق لابنتها.

وكتبت الفنانة السورية “حياتي هِيْ حياتي وعيني تتألق كل عام وأنت بخير .. الله يوفقك صباح الخير واتمنى لك فرحتي بتخرج يارب وتحقق ما تشتهِيْه يا روح.” من فرحة أمي وأمي.

وتلقت فوزي تهنئة من أقرانها فِيْ الوسط الفني بعيد ميلاد ابنتها ومنهم الفنانة نادين سلامة التي علقت بقولها “أنتم مباركة وأتمنى أن تكوني سعيدة معها وترى فِيْها أحلى عروس. “