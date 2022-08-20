سحر فوزي طليقي كان يضربني وأرفض الارتباط برجل متزوج

أكدت الفنانة السورية سحر فوزي أنها لا تؤيد فكرة إنتاج أجزاء جديدة من المسلسل الشامي “باب الحارة” بسبب رفض الجمهُور لها ودخولها فِيْ حالة من الملل.

وأعرب فوزي عَنّْ شوقه العميق لظهُور الفنان السوري تيم حسن فِيْ أعمال الوسط الشامي، بسبب موهبته التي ظهرت فِيْ مسلسل “أسعد الوراق”، واصفا الشخصية التي ظهر من خلالها بـ “الساحرة”. .

وأشارت الفنانة السورية خلال مقابلة تلفزيونية، إلَّى أنها استُغلت فِيْ بداياتها الفنية، مشيرة إلَّى أنها اضطرت أحيانًا لقبول أدوار منخفضة الأجر، للحصول على عائد اقتصادي وإجراء عملية جراحية لابنها.

كَمْا يوصف الفنان قصي خولي بأنه نجم الدراما السورية، حيث يمنح الممثل أمامه كل الطاقة والحب، إلا أنه شكل مع الفنانة نادين نسيب نجيم أقوى ثنائي فِيْ الدراما العربية المشتركة من خلال. مسلسل “2022” آملا أن نلتقي به مرة أخرى قريبا فِيْ بعض الأعمال. .

وتحدث فوزي عَنّْ الأعمال العربية المشتركة، حيث يختار المنتج اللبناني الأدوار القيادية فِيْ المسلسل الدرامي للممثل السوري والممثلة اللبنانية، معتبراً أن هذا من حقه، حيث أن له الأولوية فِيْ اختيار البطولة لابنة بلاده، لكنهم مدعوون فقط، وهِيْ بدورها لا تنكر ذلك.

وأشار إلَّى أنها خضعت لعملية جراحية فِيْ أحبالها الصوتية، بسبب وجود كتلة متشعبة فِيْها، مما أدى إلَّى دخولها فِيْ أزمة صحية ونفسية، لأنها كانت ستفقد صوتها إلَّى الأبد، لولا لأنها كانت فِيْ تلك اللحظة. يعتقد من أصيب بالسرطان، بسبب إصابة ووفاة العديد من أقاربه، مثل والدته وشقيقته وابن أخيه.

أعربت الفنانة السورية عَنّْ اشتياقها لطفولتها، حتى تهرب من واقع اللحظة الحالية، رغم أنها تحملت فِيْ ذلك الوقت مسؤولية كبيرة، حيث كانت الأخت الكبرى، وكان عليها أن تعتني بأخواتها، مثل والدها. كان كبيرًا فِيْ السن، ووصف والدته بأنها “بسيطة وطيبة”.

وأكد أنه لا يخجل من الكشف عَنّْ عمره الحقيقي، فهُو سعيد بكل سنوات حياته، بسبب الخبرة والمعرفة التي اكتسبها، كَمْا تمنى أن تكون ابنة الفنانة “أم كلثوم”. مما يرى فِيْه من مجد وفخر وعظمة.

وكشف أنه دخل مجال الفن عَنّْ طريق نصب والديه، حيث شارك فِيْ برنامج “Canasta de Guerras”، وكان دوره تقديم مقاطع شعرية أثناء فترات الراحة، لكنه تدرب سرًا على مسرحية من والديه. التي ظهرت فِيْ البرنامج، ثم قبلت عائلتها القضية، حيث ينتقدها والدها ويطلب منها أن تبدو وكأنها امرأة قوية.

وقالت فوزي إنها تعرضت لشيء من التحدي لدخولها مجال التمثيل، لكونها من خلفِيْة شامية محافظة، تعارض الخروج عَنّْ العادات والتقاليد، وهذا ما تسبب فِيْ بعض الخلافات بين والديها. أقارب انتقلوا بعيدا. لهم لأنني قطعته مع أسرهم “.

كَمْا أبرز رفضه الزواج من رجل متزوج لأسباب إنسانية وأخلاقية، حيث قال إنه لا يبني سعادته على حساب سعادة الآخرين، إضافة إلَّى أنه لا يفكر فِيْ الزواج عَنّْد لحظة. سنوات.

وعلى الصعيد الشخصي، أكدت فوزي أنها لا تحزن على رحلة أبنائها وغرورهم عَنّْها، فكل واحد يبني أحلامه ومستقبله، وتركت ابنتها راما التمثيل وذهبت إلَّى أوبرا برلين. فِيْما يواصل ابنه “سومر” دراسته.

كَمْا قالت الفنانة السورية إن سبب طلاق زوجها يعود إلَّى العَنّْف اللفظي الذي تعرضت له، إضافة إلَّى أنه كان يضربها أحيانًا، لذلك شجعها والداها على اتخاذ قرار الانفصال، بحيث يمكن أن يعيش الأطفال فِيْ بيئة أكثر أمانًا وسلامًا.