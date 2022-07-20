سحر لبان الدكر لتبييض الوجه وتنقيته من الجلد الميت وشد التجاعيد من اول استخدام

من أهم وأقوى المكونات الطبيعية التي لها سحر رائع لتفتيح وتبييض الوجه، البخور ذو الفوائد العظيمة التي تساعد البشرة على الحصول على نعومة وبياض فوري، مدهش أنه يحتوي على فِيْتامين أ والكولاجين الطبيعي الذي يغذي البشرة ويغذيها. يقوي البشرة بحيث تصبح أكثر نضارة وحيوية وشكلاً جميلاً. كَمْا أنه يشد التجاعيد ويخفِيْ الخطوط البيضاء وعلامات الشيخوخة ولا يظهرها مرة أخرى على الوجه. ينقي وينظف الوجه من البثور والبقع الداكنة باحترافِيْة وأمان تام، حيث أن الكثيرين منا لا يعرفون الطريقة الصحيحة لعمل وصفة العلكة الذكورية بفوائدها الصحية المتعددة لجميع أنواع البشرة وبدون آثار جانبية خطيرة، حيث إنها مدرج فِيْ العديد من مستحضرات التجميل العالمية المتخصصة فِيْ تبييض الوجه وعلاج ترهلات البشرة والتجاعيد وهِيْ طريقة سهلة وبسيطة يمكن تحضيرها فِيْ المنزل والاستفادة من فوائدها. بطرق متعددة. لا يعمل، لذا يفضل استخدام البخور ضمن هذه الوصفة السحرية التي تعمل على تجديد شباب الوجه وتنقيته بشكل كبير من أي بقع سمراء أو داكنة.

من الوصفات الطبيعية التي أثبتت قدرتها المذهلة على تبييض وتفتيح الوجه وتنقيته بالكامل من التسمير، فهُو طبيعي ويعالج الهالات السوداء تحت العينين جيداً ويزيل البقع وآثار حب الشباب، كَمْا أنه سهل التحضير بمكونات متاح لك فِيْ المنزل.

وصفة مضغ العلكة لتبييض الوجه

مكونات وصفة العلكة لتبييض الوجه

نصف كوب ماء

3 ملاعق كبيرة من العلكة البودرة

2 ملاعق صغيرة من النشا

ملعقة كبيرة من زيت اللوز

طريقة استخدام وصفة العلكة لتبييض وتنقية الوجه

أولاً نضع نصف كوب ماء، ثم نضيف 3 ملاعق كبيرة من المطاط المطحون، و 2 ملاعق كبيرة من النشا مع التحريك المستمر حتى يصبح الخليط متجانسًا، ثم نضع هذا الخليط على نار خفِيْفة حتى يصبح الخليط كريميًا. خففِيْ الحرارة حتى تهدأ، ثم أضيفِيْ ملعقة كبيرة من زيت اللوز وقلبي جيداً، ضعي هذه الوصفة على الوجه على شكل ماسك لمدة 30 دقيقة ثم اغسلي الوجه بالماء الدافئ، مباشرة بعد الاستخدام وانظري فِيْ المرايا، ستفاجأ بالنتيجة المذهلة لهذه الوصفة السحرية التي تترك وجهك أبيض كالثلج دون بذل أي مجهُود أو وقت طويل، إنها وصفة حيرت العلماء فِيْ الطب البديل لتحسين خلايا الجلد وتجديدها، للحصول على أفضل النتائج، أنت يمكن تكرار هذه الوصفة مرتين فِيْ الأسبوع.