سحر مفعول الخميرة الفورية لتبييض الوجه وتسمين الخدود وتوريدها كوني ملكة جمال

تسعى معظم الفتيات للحصول على أشياء أو استخدامات تعمل على تفتيح البشرة بشكل سريع وطبيعي حتى لا تتلف الوجه، حيث أنه من المعروف أن البشرة السمراء من أكثر الأمور المزعجة التي تؤثر على نفسية كل فتاة تعاني من هذا .. مشكلة، ويمكن أن يظهر هذا اللون الداكن على الوجه نتيجة التعرض المفرط للشمس أو نتيجة عدم تنظيف وتقشير الجلد باستمرار لأنه عندما نتركه لفترة طويلة دون تقشير، يمكن أن تتراكَمْ خلايا الجلد الميتة. كل هذا يجعل لون البشرة شاحب وغير مرغوب فِيْه ولهذا السبب كل الفتيات دون استثناء يبحثن عن الأشياء التي تعمل على تفتيح البشرة لتتمتع بوجه نقي ونقي وناعم، وعندما نحصل على النتيجة المرجوة، من الأفضل استخدام خليط طبيعي لما له من قدرة على فعل فوائد مفِيْدة جدا للبشرة سواء كانت دهنية أو جافة.

مكونات مزيج خميرة البيرة لتفتيح البشرة

ملعقة كبيرة من خميرة البيرة.

ملعقة كبيرة من مسحوق النشا.

ملعقة كبيرة زبادي.

ملعقة كبيرة من الحَلْيب السائل.

ملعقتان زيت زيتون.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

كيفِيْة صنع مزيج خميرة البيرة لتفتيح البشرة