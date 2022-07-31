سحر مفعول كريم جليسوليد هدية للعرايس لتفتيح البشرة والاماكن الحساسة قنبلة لبياض فورى مذهل فى دقيقتين والنتيجة مبهرة

التأثير السحري لكريم جليسوليد هدية للصديقات لتفتيح البشرة و كريم التبييض والتبييض من جليسوليد اشتهر منذ فترة طويلة باستخدامه وتحسين الجلد. يزيل التشققات والتجاعيد. الظاهرة فِيْه أنه من أقوى الكريمات المستخدمة للبشرة، ويعالج أكثر من مشكلة يعاني منها الجلد، وخاصة السواد، سواء كان الجلد بني بطبيعته أو تعرض له بسبب عوامل خارجية. عوامل. عوامل مثل الشمس.

التأثير السحري لكريم جليسوليد هدية للصديقات لتفتيح البشرة

يستخدم هذا الكريم بمفرده دون أي إضافات أخرى تبييض وتبييض البشرة وهذا ينطبق على الوجه والرقبة وأجزاء أخرى من الجسم، ويمكنك استخدامه بالطرق التالية

يجب التأكد من أن بشرتك نظيفة تمامًا وإزالة أي آثار للماكياج أو أي كريم آخر قمت بتطبيقه مسبقًا.

إذا كنت فِيْ الخارج، يجب أن تغسل وجهك ببعض الماء الدافئ لإزالة أي أوساخ أو حطام آخر عالق على بشرتك.

تأكد أيضًا من أن بشرتك ليست رطبة أو عرق أو ماء.

ضعي القليل من الكريم على أطراف أصابعك ثم دلكي بشرتك بالكامل واستمري فِيْ التدليك لفترة.

يفضل تحديد مواعيد محددة لاستخدام هذا الكريم مرة فِيْ الصباح ومرة ​​فِيْ الليل.

كريم جليسوليد بالليمون لتبييض البشرة

افتحي مرطبان كريمة جليسوليد واعصري ليمونتين كبيرتين.

يقلب المزيج جيداً ويوضع فِيْ الثلاجة.

كل ليلة قبل الذهاب للنوم، خذي القليل من الخليط ووزعيه على وجهك ورقبتك ويديك.

لا تنس التأكد من أن بشرتك جافة ونظيفة قبل استخدام الكريم.

انتظري حوالي 30 دقيقة ثم اغسلي وجهك جيدًا أو المناطق التي تم دهنها بالكريم.

إذا أردت، يمكنك إضافة كَمْية قليلة من زيت الزيتون.

فوائد كريم جليسوليد للبشرة

لا يستخدم الجليسوليد لتفتيح البشرة فقط، بل له استخدامات متعددة، ويعد من أهم وأنجح الكريمات لتحويل البشرة بالطريقة التي تريدها، حيث