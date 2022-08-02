سحر مفعول وصفة السبع زيوت لتكثيف وتطويل الشعر وعلاج الهِيْشان والتقصف نهائياً وبسرعة

هناك الكثير من مشاكل الشعر التي لا تنتهِيْ، وهذه المشاكل تزعج الكثير من الفتيات، والوصفات والكريمات التي تباع فِيْ الأسواق والمحَلْات ليست آمنة للاستخدام لأنها تؤدي إلى جفاف الشعر، وكذلك التقصف والتقصف، و زيادة الشعر المتشابك، والعمل على تساقط الشعر من الجذور، لذلك نقدم لكَمْ وصفة من الزيوت السبعة التي تحَلْ وتعالج جميع المشاكل التي تتعرض لها جميع الفتيات والنساء بسبب التعرض الطويل للشمس، واستخدامه. من الصبغات الكيميائية بكثرة، والتي تعمل على تغيير لون الشعر مسببة تلف الشعر وتسبب انتشار الشيب على الرأس، وكثرة استخدام الكريمات والكيراتين المحضر المحتوي على مواد كيميائية ضارة، ووصفة السبعة يتكون الزيتون من زيت جوز الهند وزيت إكليل الجبل وزيت الصبار وزيت الجوجوبا وزيت المريمية وزيت الزيتون وزيت الخروع، وهذه المجموعة كلها مواد طبيعية. يحسن ويقوي الشعر من الجذور.

مكونات وصفة الزيوت السبعة لعلاج جميع مشاكل الشعر

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الصبار

أربع ملاعق كبيرة من زيت الجوجوبا

ملعقتان صغيرتان من زيت جوز الهند

أربع ملاعق كبيرة من زيت إكليل الجبل

ملعقتان صغيرتان من زيت المريمية

ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون

خمس ملاعق كبيرة من زيت الخروع

طريقة عمل وصفة من الزيوت السبعة لعلاج جميع مشاكل الشعر