استهزأ الناقد الرياضي صالح الطريقي بالبرازيلي ماثيوز بيريرا المحترف من صفوف الهلال، خلال مقطع فِيْديو، يستخرج ما كان فِيْ ضرع البقرة.

ظهر ماثيوز بيريرا فِيْ مقطع فِيْديو على مواقع التواصل الاجتماعي جالسًا على ركبتيه ممسكًا بوعاء و “يحلب البقرة”.

وعلق صالح الطريقي، عبر حسابه الشخصي، على الفِيْديو المتداول لماثيوز بيريرا ساخرًا “عزيزتي بيريرا ألا تتوقفِيْن عَنّْ حلب البقرة”

وانضم بيريرا، 26 عامًا، إلَّى الهلال، فِيْ صيف 2022، من فريق وست بروميتش ألبيون لكرة القدم الأول، فِيْ أغلى عملية فِيْ تاريخ المملكة، “90 مليون ريال”.

منذ وصوله إلَّى قلعة الزعيم، سجل النجم البرازيلي 3 أهداف وصنع 14 أخرى، فِيْ 32 مباراة رسمية، وسط انتقادات شديدة من الجماهِيْر، على مستواه الفني.

وعلى الرغم من ذلك، اعتبر فهد بن نافل رئيس نادي الهلال أن النجم البرازيلي حقق أرقامًا جيدة جدًا مع المتصدر، فِيْ موسمه الأول، معربًا عَنّْ ثقته فِيْ أنه سيبدو أفضل فِيْ الفترة المقبلة، مما يبرز الاستمرارية من بيريرا. . .